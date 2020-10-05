Стали известны вакансии с наибольшей зарплатой в Москве

Наибольшую зарплату в Москве могут получить, помимо привычных IT-специалистов, зубные техники-керамисты, преподаватели курсов для мастеров по коррекции бровей и репетиторы английского языка. Такие данные сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

Зубной техник с опытом от трёх лет и соответствующим сертификатом может рассчитывать на оплату труда в октябре около 150–300 тысяч в месяц. Врач-офтальмолог в салоне оптики получит до 160 тысяч.

Преподавателю курсов для мастеров по коррекции бровей в столице предлагается зарплата до 150 тысяч, предпочтение отдаётся кандидатам с опытом и собственными образовательными программами. Также привлекательная сумма ожидает репетиторов английского языка — от 80 до 120 тысяч в месяц, если их стаж составляет не менее пяти лет и они готовы работать по вечерам в будни и по выходным.

По-прежнему высокой остаётся оплата труда в IT-сфере. Senior-разработчик C# может заработать до 210 тысяч на удалёнке, а Backend-разработчик в онлайн-сервисе "Сберавто" — от 180 тысяч рублей плюс пакет ДМС.

На сумму от 120 до 150 тысяч в месяц также может рассчитывать руководитель кадровой службы. У него должен быть опыт работы от трёх лет в компаниях со штатом не менее тысячи человек, в обязанности входит внедрение современных методов адаптации и оценки персонала и управление кадровым учётом предприятия.