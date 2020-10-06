"Нас бьют". В Бишкеке дружинники призвали людей выходить на улицы для обеспечения безопасности

В Бишкеке митингующие, вышедшие на акции протеста из-за несогласия с результатами парламентских выборов в Киргизии, нападают и пытаются отбить автобусы у членов добровольной народной дружины "Патриот". Об этом рассказал представитель пресс-службы дружинников Элан Абдыкеримов, передаёт информационное агентство 24.kg.
— Защищайте свои дома, семьи и родных. Приходите в штаб. Вы сами видите, что агрессивных людей сейчас много. Нас бьют, угрожают, пытаются отнять наши автобусы. Но мы не сдаёмся ради своих близких и жителей Бишкека. Приходите к нам, давайте объединяться, — подчеркнул Абдыкеримов.
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Отмечается, что в столице страны ближе к полуночи демонстранты стали закидывать камнями здания в центре города, а также громить магазины и рестораны.
Кроме того, дружинники собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова. Всего их около 50 человек, они уверяют, что "намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков".
Добавим, что добровольные народные дружины создаются во всех районах Бишкека, чтобы "защитить граждан и противодействовать мародёрству". Для обеспечения правопорядка волонтёры тесно взаимодействуют с местными правоохранителями. Исполняющий обязанности руководителя Госкомитета нацбезопасности Омурбек Суваналиев заявил, что милиция и добровольцы не допустят мародёрства в столице Киргизии.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здания парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов. Позднее ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент.
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