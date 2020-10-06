"Нас бьют". В Бишкеке дружинники призвали людей выходить на улицы для обеспечения безопасности

В Бишкеке митингующие, вышедшие на акции протеста из-за несогласия с результатами парламентских выборов в Киргизии, нападают и пытаются отбить автобусы у членов добровольной народной дружины "Патриот". Об этом рассказал представитель пресс-службы дружинников Элан Абдыкеримов, передаёт информационное агентство 24.kg.

— Защищайте свои дома, семьи и родных. Приходите в штаб. Вы сами видите, что агрессивных людей сейчас много. Нас бьют, угрожают, пытаются отнять наши автобусы. Но мы не сдаёмся ради своих близких и жителей Бишкека. Приходите к нам, давайте объединяться, — подчеркнул Абдыкеримов.

Отмечается, что в столице страны ближе к полуночи демонстранты стали закидывать камнями здания в центре города, а также громить магазины и рестораны.

Кроме того, дружинники собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова. Всего их около 50 человек, они уверяют, что "намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков".