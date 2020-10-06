"Пьяным не валялся". Соседка рассказала о погибшем под колёсами внедорожника звезды "Холостяка"

Соседка Александра Н., погибшего в ДТП с участием "Гелендвагена" звезды "Холостяка" Виктории Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, рассказала журналистам, что мужчина мог выпить, однако не доводил это дело до крайностей и в пьяном виде нигде "не валялся". Об этом сообщает телеканал "360".

– Ну, выпивал, как все выпивают. Все не без греха. Так, нормальный был человек, – сказала она.

Она отметила, что погибший не выглядел "как алкаш". У него остались жена и 17-летний сын. При этом как рассказала его мать, у мужчины сложности с алкоголем начались в 2015 году на фоне развода с супругой. С того же времени он проживал с мамой и негде не работал.