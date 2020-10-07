"Пьяным не валялся". Соседка рассказала о погибшем под колёсами внедорожника звезды "Холостяка"
По её словам, он был "нормальным" человеком".
Соседка Александра Н., погибшего в ДТП с участием "гелендвагена" звезды "Холостяка" Виктории Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, рассказала журналистам, что мужчина мог выпить, однако не доводил это дело до крайностей и в пьяном виде нигде "не валялся". Об этом сообщает телеканал "360".
— Ну, выпивал, как все выпивают. Все не без греха. Так, нормальный был человек, — сказала она.
Она отметила, что погибший не выглядел "как алкаш". У него остались жена и 17-летний сын. При этом, как рассказала его мать, у мужчины сложности с алкоголем начались в 2015 году на фоне развода с супругой. С того же времени он проживал с мамой и нигде не работал.
Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте 5 октября около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Автомобиль же принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. При этом за мгновение до столкновения пешехода чуть не сбила другая машина.