"Пьяным не валялся". Соседка рассказала о погибшем под колёсами внедорожника звезды "Холостяка"

Соседка Александра Н., погибшего в ДТП с участием "Гелендвагена" звезды "Холостяка" Виктории Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, рассказала журналистам, что мужчина мог выпить, однако не доводил это дело до крайностей и в пьяном виде нигде "не валялся". Об этом сообщает телеканал "360".
– Ну, выпивал, как все выпивают. Все не без греха. Так, нормальный был человек, – сказала она.
Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозговАртистка напомнила, что мужчина сам вышел ночью на оживлённую дорогу.
Она отметила, что погибший не выглядел "как алкаш". У него остались жена и 17-летний сын. При этом как рассказала его мать, у мужчины сложности с алкоголем начались в 2015 году на фоне развода с супругой. С того же времени он проживал с мамой и негде не работал.
Юрист оценил шансы звезды "Холостяка" избежать наказания за смертельное ДТПОднако от компенсации семье погибшего ей не отвертеться ни при каких обстоятельствах.
Напомним, смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте 5 октября около 23:00. За рулём иномарки находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Автомобиль же принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. При этом за мгновение до столкновения, пешехода чуть не сбила другая машина.
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