Россия, Китай, коронавирус. В США опубликовали список главных угроз для страны

В 2020 году одной из главных угроз безопасности США стала пандемия коронавируса, однако и без неё у страны немало внешних вызовов, под которыми подразумеваются действия России, Китая, Ирана, а также ещё ряд факторов. Об этом говорится в обзоре американского Министерства внутренней безопасности.
Посольство РФ в Лондоне сообщило о кибератаках с угрозамиВ происходящем разбираются местная полиция и спецслужбы.
— Граждане, которые прочтут данный обзор, будут больше осведомлены о традиционных для страны угрозах, таких как терроризм и оргпреступность. Они также поймут, что мы сталкиваемся с серьёзной угрозой со стороны Китая, России и Ирана, — говорится в документе.
В документе отмечается, что киберугроза для США в ближайшем будущем будет только возрастать, а указанные страны будут стремиться использовать свои кибервозможности для влияния на выборы президента страны, которые должны состояться уже в следующем месяце.
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на российские и китайские "угрозы"Какие именно вооружения в неё входят, не уточняется.
Помимо них, опасность для Вашингтона представляют "идеологически мотивированные" одиночки и различные экстремистские формирования, а также деятельность транснациональных преступных группировок, в частности мексиканских наркокартелей. Отдельным пунктом указана тема беспорядков в ходе антиправительственных протестов.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами США за рубежом.
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