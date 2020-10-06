В "Роскачестве" назвали способ узнать, как вы записаны в чужой телефонной книжке

Руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов рассказал, что определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефонной книжке, можно с помощью специальных приложений. При этом специалист в беседе с агентством "Прайм" посоветовал этого не делать из соображений информационной безопасности.

— Самый яркий пример такого приложения — GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров, — отметил эксперт.

Однако в настоящее время, как утверждает Куканов, это приложение чаще используют именно для определения того, как тот или иной человек записан в телефонных книжках других людей.

В "Роскачестве" рекомендовали не пользоваться подобными приложениями, потому что для их работы необходимо предоставить доступ к списку своих контактов. Таким образом, установив приложение, вы добровольно загружаете на сервер компании все свои номера из телефонной книжки.

— Это логика работы приложения, иначе оно не сможет узнать, кто у кого как записан. При этом сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то "слили" их контакты. Это принципиальное отличие от других категорий приложений — здесь вы делитесь не только своими данными, но и данными ваших знакомых, — поведал Куканов.

Кроме того, эксперт уточнил, что всё усугубляет тот факт, что номер вашего телефона часто применяется для аутентификации. При этом, как заметил Куканов, политика конфиденциальности таких сервисов, как правило, предполагает передачу данных сторонним поставщикам услуг и партнёрам.