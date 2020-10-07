"Читает пьесы зэкам". Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО

Российский актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в настоящее время находится в изоляторе, но духом не пал и продолжает свой творческий путь, читая пьесу зекам. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала его сестра Анастасия.

– Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает, – рассказала она.

По словам Анастасии, у Ефремова "нормальные" условия содержания и плохого с ним не случится, более того, "все зоны бьются", за то, чтобы артиста отправили отбывать наказание именно к ним. Однако у его родственников другие планы и они намерены "вытащить" его любыми способами.

– Его жена Соня, конечно, в ужасном состоянии. Одна с тремя детьми. Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семьи. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня, – продолжает она.

Анастасия также выразила уверенность, что судебный процесс с участием её брата был полностью ангажирован и в конечном итоге был проигран. И даже будь на месте Пашаева другой адвокат. он бы всё-равно не смог ничего сделать. В подтверждение своих слов она указала на странности в работе камер и показаниях свидетелей.

– Все камеры на Садовом кольце напротив МИДа почему-то не работают. Ни одного нормального свидетеля со стороны обвинения, они либо говорят "нам сказали", либо говорят одно, потом другое. <...> А как вам то, что Михаила повезли на освидетельствование в то медучреждение, где работала дочка потерпевших, это совпадение?, – задаётся вопросом она.

В заключение Анастасия отмечает, что ни один из перечисленных фактов, а также "масса всего интересного", что нашли подключившиеся к истории с Ефремовым правозащитники, "не заинтересовало" ни следствие ни суд,