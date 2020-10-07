Британские исследователи рассказали, в чём польза от коронавируса для работы

Исследователи из Великобритании рассказали, в чём польза от пандемии коронавируса для офисных работников. Как пишет издание The Guardian со ссылкой на результаты работы Британского офисного совета, с уходом на удалёнку работать для "белых воротничков" стало комфортнее.

Отмечается, что большинство работников как на уровне директоров, так и на уровне рядовых сотрудников не хотят возвращаться в офис на пятидневку после того, как стабилизируется ситуация с CoViD-19. Как утверждается, в будущем они предпочли бы чередовать работу из офиса с занятостью из дома.

Однако, как утверждают специалисты, полностью от офисов работникам отказаться не удастся, так как они важны для обучения новых сотрудников. Кроме того, некоторые люди эффективнее трудятся в команде, и они нуждаются во взаимодействии с коллегами.