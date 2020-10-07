Назарбаев рассказал, почему выбрал преемником именно Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед тем, как сложить с себя полномочия главы государства, провёл немало времени в раздумьях о том, какими качествами должен обладать тот, кто сменит его на посту, и в конечном итоге пришёл к выводу, что лучшим кандидатом будет Касым-Жомарт Токаев. Об этом он рассказал в своей статье, приуроченной к 175-летию казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева.

По словам Назарбаева, главным фактором, который повлиял на решение выдвинуть кандидатуру Токаева, был его солидный профессиональный багаж и знания как о собственной стране, так и о происходящем за её пределами, понимание языков и культур как на Западе, так и на Востоке и дипломатические заслуги в деле защиты интересов Казахстана и позиционирования страны на мировой арене.

Назарбаев отметил, что в своё время Токаев был заместителем Генерального секретаря ООН и работал с первым президентом с первых дней независимости страны. При этом он подавал пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения. Кроме того, ему удавалось находить "гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям".