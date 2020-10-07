В среду, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет, это уже 16-й по счёту день рождения на посту главы государства, и, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, праздничным этот день станет только отчасти, ведь его первая половина будет посвящена делам.

Впрочем, отмечать этот праздник "на работе" для российского лидера не впервой, например, в 2002 году, в свой 50-летний юбилей, Владимир Путин провёл весь день в Кишинёве на саммите СНГ. В 2008 году 7 октября он провёл в Санкт-Петербурге, где презентовал фильм "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" и побывал на выставке.

В 2013 году глава государства провёл день рождения на Бали, правда, тоже не на отдыхе, а на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в 2017 году взять выходной на целый день тоже не получилось, сперва он побывал в Совете безопасности, а затем проводил телефонные разговоры с зарубежными лидерами.