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Белый медведь чуть не растерзал оленевода в Якутии

Пострадавшего доставили в больницу при помощи вертолёта.

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Фото © Pixabay

В Якутии белый медведь напал на оленевода. Об этом сообщили в пограничном управлении (ПУ) ФСБ РФ по восточному арктическому району, передаёт ТАСС.

Поступило сообщение о том, что на оленевода родовой общины КМНС (коренного малочисленного народа Севера. — Прим. Лайфа), стан которой находится на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь, — говорится в сообщении.

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Мужчина вошёл в клетку без сопровождения дрессировщика.

После происшествия пострадавший мужчина нуждался в экстренной медицинской помощи.

Гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров. В данной ситуации начальником ПУ ФСБ России по восточному арктическому району было принято решение направить для эвакуации пострадавшего вертолёт с пограничным нарядом, который проводил облёт Новосибирского архипелага в ходе несения службы, — уточнили в региональном ПУ ФСБ.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 совершил посадку на Большом Ляховском в районе реки Бычагай, где и принял на борт воздушного судна пострадавшего оленевода. После этого его доставили в районную больницу посёлка Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).

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Инцидент произошёл во время подготовки к выступлению.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии грибники случайно обнаружили в лесу клетку, в которой был заперт истощённый медведь.

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