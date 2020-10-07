Белый медведь чуть не растерзал оленевода в Якутии

В Якутии белый медведь напал на оленевода. Об этом сообщили в пограничном управлении (ПУ) ФСБ РФ по восточному арктическому району, передаёт ТАСС.

— Поступило сообщение о том, что на оленевода родовой общины КМНС (коренного малочисленного народа Севера. — Прим. Лайфа), стан которой находится на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь, — говорится в сообщении.

После происшествия пострадавший мужчина нуждался в экстренной медицинской помощи.

— Гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров. В данной ситуации начальником ПУ ФСБ России по восточному арктическому району было принято решение направить для эвакуации пострадавшего вертолёт с пограничным нарядом, который проводил облёт Новосибирского архипелага в ходе несения службы, — уточнили в региональном ПУ ФСБ.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 совершил посадку на Большом Ляховском в районе реки Бычагай, где и принял на борт воздушного судна пострадавшего оленевода. После этого его доставили в районную больницу посёлка Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).