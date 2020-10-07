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Американец сделал "дьявольскую тушёнку" из своих родителей, чтобы получить за них страховку

Он также пытался сварить голову своей матери в кастрюле.

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Фото © Daily Star

В американском штате Теннесси был приговорён к пожизненному заключению 32-летний Джоэл Гай — младший за то, что убил и расчленил своих собственных родителей ради получения страховых выплат за их жизнь. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина жестоко убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца

Обвинение также предъявлено её сестре.

После этого мужчина разложил родителей по разным контейнерам и залил части их тел химическим раствором, чтобы было легче от них избавиться. При этом, как отмечают журналисты, когда полиция прибыла к нему домой, то обнаружила на плите кипящую кастрюлю, в которой лежала голова 55-летней матери.

Он покрыл части их тел едким веществом и оставил лежать, чтобы они превратились в своего рода дьявольское тушёное мясо из человеческих останков, — рассказала журналистам прокурор Лесли Нассос.

В ходе следствия также выяснилось, что Гай-младший оплачивал аренду жилья и обучение из средств, которые брал со счетов родителей, тогда же следователи пришли к выводу, что он пошёл на убийство, чтобы получить страховку пары.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти задержали актёра, который расчленил и утопил в реке мужчину с силиконовыми имплантами.

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