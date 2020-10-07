Американский журнал обнаружил сходство в политике Эрдогана и Саддама Хусейна

Как иракский лидер Саддам Хусейн в начале 1990-х, так и нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня видит, что экономика его страны переживает глубокий кризис, а у соседних стран в то же время есть ценные ресурсы. Как утверждает обозреватель американского журнала National Interest Майкл Рабин, мировые державы не спешат давать отпор турецкому лидеру, что только его раззадоривает.

По мнению автора материала, существует высокая вероятность, что западным странам придётся столкнуться с Эрдоганом напрямую. Отмечается, что за последнее время официальная Анкара не только вторглась в экономическую зону Кипра и в воды Греции, но и в особую экономическую зону Израиля. Как отметил Рабин, может показаться, что дипломатическое давление и военная угроза способны заставить президента Турции отступить, однако на самом деле он будет добиваться своего из идеологических и популистских мотивов.

В частности, автор напоминает о городе Фамагусте на севере Кипра, который после войны 1974 года стал "городом-призраком". Многие годы страны Запада надеялись на разрешение ситуации, но теперь турецкие власти дают понять, что намерены осваивать подобные города Северного Кипра. Эрдоган требует пересмотреть границы Турции, и заселение таких населённых пунктов поможет ему в этом.

Как утверждает обозреватель, дело не только в самом Кипре или Восточном Средиземноморье. По его словам, Эрдоган начал использовать подконтрольные ему силы из Сирии в других конфликтах, что говорит о том, что Турция намерена расширять пространство своих зарубежных интервенций. Кроме того, Анкара стала агрессивнее относиться к собственным диссидентам, которые живут в других странах. Рабин напоминает о нескольких случаях, когда турецкие агенты получали заказ на устранение того или иного оппозиционера.

Отмечается, что ни Штаты, ни Европа не отвечают на эти действия должным образом, что только вдохновляет Эрдогана. Автор статьи считает главной проблемой США и ЕС позицию Германии, ведь именно Берлин не спешит вводить санкции против Турции. Уточняется, что ФРГ опасается того, что Эрдоган может открыть границы для беженцев или поднять немалую турецкую диаспору в Германии. А в Штатах власти не хотят вводить санкции против отдельных лиц, напрямую виновных в нарушении территориальных вод, но стремятся действовать в согласии с Евросоюзом, зная, что ФРГ заблокирует санкции.

Также автор публикации называет Ближний Восток — "пороховой бочкой", где военные конфликты часто не только из желания заполучить ресурсы, но и из излишней самоуверенности. И нынешнюю Турцию автор сравнивает с Ираком начала 1990-х: Эрдоган, как Саддам Хусейн, видит, что экономика страны разваливается, а у его соседей есть ценные ресурсы. При этом международное сообщество он так же считает "бумажными тиграми".