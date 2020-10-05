Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Женщина жестоко убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца

Обвинение также предъявлено её сестре.

137

Аманда и её отец Ларри Макклюр. Фото © McDowell County Jail

31-летняя Аманда Макклюр проведёт 40 лет в тюрьме после жестокого убийства своего любовника Джона Макгуайра из Миннесоты в прошлом году, сообщает издание Mirror.

Женщина расправилась с сожителем, чтобы выйти замуж за своего биологического отца. Сам 55-летний Ларри Макклюр — старший был приговорён к пожизненному заключению в августе. Он признался, что забил до смерти Макгуайра в феврале 2019 года. Аманда помогла ему в этом, а затем расчленила тело.

Сестре Аманды, 32-летней Анне Мари Чоудхари, также предъявлено обвинение в убийстве первой степени за участие в нападении.

Отмечается, что после жестокого убийства отец и дочь всё-таки поженились. В прошлом году в Объединённой методистской церкви пара заключила брак, написав в документах имя другого мужчины.

Россиянка убила мужа и закопала его расчленённые останки по всему городу

Женщина беспокоилась, что части тела супруга могут растащить собаки.

Она, её сестра и её отец отправляются прямо в ад. Я не могу простить её прямо сейчас. Может быть, позже, но я не могу простить её прямо сейчас, — заявила мать Аманды Карен Смит во время судебного процесса.

Судья также раскрыл подробности убийства. По его словам, после расправы преступники закопали, затем выкопали, а затем опять захоронили тело Джона Макгуайра.

Ранее сообщалось, что россиянка убила партнёра во время секса локтем в голову.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.