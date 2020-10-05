В тепле или в холоде? Кандидат наук рассказал, как правильно хранить заготовки на зиму

Секреты консервации известны многим домохозяйкам, но важно затем правильно сохранить соленья и варенья. Как это сделать, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Масловский.
Эксперт подчеркнул, что способ хранения заготовок зависит от технологии их приготовления. Так, пюре и компоты обычно заливают горячей водой и оставляют в тепле.
— Такие продукты достаточно стойкие в хранении, они не требуют особого температурного режима. Хранить их желательно в тёмном месте. Если есть возможность вывезти на дачу — хорошо, — отметил Масловский в интервью радио Sputnik.
Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилкиПо его словам, ревизию этого отдела холодильника нужно проводить минимум раз в три месяца.
Кандидат наук добавил, что при хранении на даче в погребе компоты не следует замораживать, иначе они могут испортиться. А вот квашеная капуста, напротив, любит прохладу. Даже хранение при температуре около минус трёх градусов ей не повредит.
Масловский объяснил это процессом консервации. В случае квашения работают молочнокислые бактерии. Если процесс брожения вовремя не останавливается, капуста перекисает и теряет структуру за счёт разрушения полисахаридов.
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