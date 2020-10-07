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Опрос показал, почему россияне выбрали путешествия по стране этим летом. И коронавирус тут ни при чём

Отмечается, что 13% опрошенных ещё собираются поехать куда-нибудь до конца года.

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Фото © Рixabay

Больше половины россиян из числа тех, кто минувшим летом выбрал путешествия по России, сделали это из любви к своей стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

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Теперь можно смело садиться в машину времени и отправляться в прошлое — все ваши попытки изменить ход событий провалятся.

Этот вариант ответа озвучили 58% респондентов, тогда как 17% заявили, что выбрали туризм по России, поскольку у них не было визы. При этом 9% признались, что в принципе не могут покидать пределов страны.

В то же время свой вариант ответа предложили 16% опрошенных, некоторые из них летом ездили к родным, другие рассказали, что любят конкретные регионы. В целом же побывать за пределами своего города этим летом удалось почти половине жителей России — 44%, ещё 13% планируют сделать это до конца года.

Ранее Лайф сообщал, что в России продлили программу кешбэка за путешествия.

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