Один человек погиб, более 760 пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

С момента начала беспорядков в столице Киргизии, Бишкеке, пострадало 768 человек, один погиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минздрава страны.

— В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших, — приводит агентство слова представителя министерства.

Из общего числа обратившихся после оказания медпомощи 550 человек были направлены на амбулаторное лечение, 218 госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один скончался от ушиба головного мозга.

В министерстве отмечают, что на фоне обострения обстановки было дано распоряжение развернуть дополнительные койки для пострадавших, а для увеличения числа специалистов попросили вернуться тех, кто недавно уволился с работы.

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.