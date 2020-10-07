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Один человек погиб, более 760 пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Семь человек находятся в реанимации.

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Фото © ЕРА / ТАСС

С момента начала беспорядков в столице Киргизии, Бишкеке, пострадало 768 человек, один погиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минздрава страны.

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Отмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.

В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших, — приводит агентство слова представителя министерства.

Из общего числа обратившихся после оказания медпомощи 550 человек были направлены на амбулаторное лечение, 218 госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один скончался от ушиба головного мозга.

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Также отмечается, что добровольцы собрались у резиденции президента, чтобы "остановить демонстрантов и не допустить беспорядков".

В министерстве отмечают, что на фоне обострения обстановки было дано распоряжение развернуть дополнительные койки для пострадавших, а для увеличения числа специалистов попросили вернуться тех, кто недавно уволился с работы.

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.

Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии перестали работать все банкоматы.

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