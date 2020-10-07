Один человек погиб, более 760 пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

С момента начала беспорядков в столице Киргизии, Бишкеке, пострадало 768 человек, один погиб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минздрава страны.
Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видеоОтмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.
— В организации здравоохранения обратилось 768 пострадавших, — приводит агентство слова представителя министерства.
Из общего числа обратившихся после оказания медпомощи 550 человек были направлены на амбулаторное лечение, 218 госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один скончался от ушиба головного мозга.
"Нас бьют". В Бишкеке дружинники призвали людей выходить на улицы для обеспечения безопасностиТакже отмечается, что добровольцы собрались у резиденции президента, чтобы "остановить демонстрантов и не допустить беспорядков".
В министерстве отмечают, что на фоне обострения обстановки было дано распоряжение развернуть дополнительные койки для пострадавших, а для увеличения числа специалистов попросили вернуться тех, кто недавно уволился с работы.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.
Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии перестали работать все банкоматы.
Комментариев: 0