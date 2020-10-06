Огонь перекинулся с грузовика. В Воронежской области загорелась гостиница — видео

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В Воронежской области загорелся третий этаж и кровля гостиницы "Родничок", которая находится на федеральной трассе М-4 "Дон" в селе Заосередные Сады. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что огонь на здание перекинулся с грузового автомобиля, стоявшего неподалёку. Персонал самостоятельно покинул гостиницу, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар уже локализовали на площади около тысячи квадратных метров, угрозы распространения нет.