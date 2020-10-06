Огонь перекинулся с грузовика. В Воронежской области загорелась гостиница — видео

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В Воронежской области загорелся третий этаж и кровля гостиницы "Родничок", которая находится на федеральной трассе М-4 "Дон" в селе Заосередные Сады. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Отмечается, что огонь на здание перекинулся с грузового автомобиля, стоявшего неподалёку. Персонал самостоятельно покинул гостиницу, пострадавших, по предварительной информации, нет.
В Пензе огонь полностью охватил известный деревянный ресторан "Засека" — видеоО погибших или пострадавших информации не поступало.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар уже локализовали на площади около тысячи квадратных метров, угрозы распространения нет.
Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре, охватившем торговый центр под Екатеринбургом.
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