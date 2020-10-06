Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Огонь перекинулся с грузовика. В Воронежской области загорелась гостиница — видео

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар уже удалось локализовать.

15

Видео © Соцсети

В Воронежской области загорелся третий этаж и кровля гостиницы "Родничок", которая находится на федеральной трассе М-4 "Дон" в селе Заосередные Сады. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что огонь на здание перекинулся с грузового автомобиля, стоявшего неподалёку. Персонал самостоятельно покинул гостиницу, пострадавших, по предварительной информации, нет.

В Пензе огонь полностью охватил известный деревянный ресторан "Засека" — видео

О погибших или пострадавших информации не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар уже локализовали на площади около тысячи квадратных метров, угрозы распространения нет.

Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре, охватившем торговый центр под Екатеринбургом.

Выбор редакции

Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видео

4 октября, 22:23

В Пензе огонь полностью охватил известный деревянный ресторан "Засека" — видео

сегодня в 17:48

После госпитализации школьников с линейки в Великих Луках возбудили уголовное дело

сегодня в 17:50

Учёные из США обнаружили неожиданное полезное свойство CoViD-19

сегодня в 18:29

В ФАС назвали предельную стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

сегодня в 18:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.