В Великобритании выпустили коллекционную монету в честь Джеймса Бонда

— Мы очень рады представить последнюю монету из коллекции, посвящённой Джеймсу Бонду, во Всемирный день Джеймса Бонда — в честь британского идола и, возможно, самого известного шпиона в мире , — рассказала глава отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

Каждая монета посвящена одному из культовых атрибутов героя серии фильмов. Так, на первых двух были изображены машина шпиона Aston Martin DB5 и знаменитый подводный автомобиль "Мокрая Нелли". На новой же монете дизайнеры изобразили смокинг шпиона с гравировкой "Взболтать, но не смешивать". Все монеты выпущены как в серебре, так и в золоте. В зависимости от номинала их стоимость составляет от 13 фунтов до 148 тысяч фунтов (примерно от 1,3 тысячи до 15 миллионов рублей).