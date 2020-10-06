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В Великобритании выпустили коллекционную монету в честь Джеймса Бонда

Она стала одной из трёх, выпущенных в рамках серии.

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Фото © Instagram / ukcoinage

Британский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую Джеймсу Бонду. Этот аксессуар стал третьим и заключительным в серии, запущенной в честь знаменитого шпиона, сообщает портал Evening Standard.

Мы очень рады представить последнюю монету из коллекции, посвящённой Джеймсу Бонду, во Всемирный день Джеймса Бонда — в честь британского идола и, возможно, самого известного шпиона в мире, — рассказала глава отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

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Историки полагают, что её держал в руках первый президент США Джордж Вашингтон.

Каждая монета посвящена одному из культовых атрибутов героя серии фильмов. Так, на первых двух были изображены машина шпиона Aston Martin DB5 и знаменитый подводный автомобиль "Мокрая Нелли". На новой же монете дизайнеры изобразили смокинг шпиона с гравировкой "Взболтать, но не смешивать". Все монеты выпущены как в серебре, так и в золоте. В зависимости от номинала их стоимость составляет от 13 фунтов до 148 тысяч фунтов (примерно от 1,3 тысячи до 15 миллионов рублей).

Ранее Лайф рассказывал, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую памятную монету в честь полувекового творчества музыканта Элтона Джона. Её стоимость оценили в шесть миллионов рублей.

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