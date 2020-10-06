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После госпитализации школьников с линейки в Великих Луках возбудили уголовное дело

Пока результаты судебно-химического исследования неизвестны.

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Фото © Shutterstock

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после того, как в одной из школ в Великих Луках Псковской области на линейке сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что правоохранители уже опросили детей, их родителей и сотрудников школы, а также врачей и других людей, которые могли бы прояснить ситуацию. Кроме того, правоохранители провели медицинское обследование учащихся, однако результатов судебно-химической экспертизы пока нет.

По данным следствия, детей доставили в больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом под вопросом".

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Других детей отпускали из больницы, чтобы освободить места.

Напомним, инцидент произошёл 5 октября. Учеников оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу, позже двоих школьников перевели в реанимацию. Сегодня число госпитализированных с линейки возросло до 14 человек.

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