После госпитализации школьников с линейки в Великих Луках возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после того, как в одной из школ в Великих Луках Псковской области на линейке сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что правоохранители уже опросили детей, их родителей и сотрудников школы, а также врачей и других людей, которые могли бы прояснить ситуацию. Кроме того, правоохранители провели медицинское обследование учащихся, однако результатов судебно-химической экспертизы пока нет.

По данным следствия, детей доставили в больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом под вопросом".