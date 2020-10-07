Диабетикам — домашний режим, без маски в магазине — штраф. Собянин ответил на главные вопросы по ограничениям в Москве

Сахарный диабет входит в перечень хронических заболеваний, при наличии которых заражение коронавирусом может носить более опасный характер. В связи с этим москвичи, страдающие диабетом, должны оставаться дома, пока в столице действуют ограничения, связанные с ростом заболеваемости. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник также напомнил, что отказ надевать маску в магазине влечёт за собой административный штраф в четыре тысячи рублей. При этом продавец вправе не обслуживать покупателя, не имеющего средства индивидуальной защиты. Если же продавец работает без маски, то на него можно пожаловаться в электронной приёмной Правительства Москвы.

Собянин объяснил, что введённые до 25 сентября ограничения в столице распространяются и на тех, кто уже переболел коронавирусом. По словам мэра, на сегодняшний день достоверно неизвестно, может ли человек заразиться повторно, поэтому в целях безопасности требования к соблюдению санитарных мер применимы ко всем категориям граждан.

Если в семье коронавирусом заразился только один человек, на двухнедельный карантин уходят все родственники, живущие с ним, несмотря на результаты их тестов. Что же касается указа о переводе 30% сотрудников московских организаций на удалёнку, то, по словам Собянина, отслеживаться это будет столичным Объединением административно-технических инспекций. Их специалисты будут проводить выборочные проверки и реагировать на жалобы граждан.