В России за сутки выявлено ещё 11 115 случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 27,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6699 человек, 202 человека скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 248 619 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 995 275 человек. За весь период от коронавируса умерло 21 865 человек, — отмечается в сообщении штаба.