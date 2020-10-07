В России за сутки выявлено ещё 11 115 случаев коронавирусной инфекции

В России за минувшие сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 27,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6699 человек, 202 человека скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ростовской области и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 248 619 случаев заражения CoViD-19.
— За весь период выписано по выздоровлении 995 275 человек. За весь период от коронавируса умерло 21 865 человек, — отмечается в сообщении штаба.
Врач рассказала, какой первый шаг нужно сделать при появлении симптомов ОРВИПо словам медика, людям с проблемами с дыханием и другими признаками воспаления лёгких следует обращаться сразу в больницу.
Ранее врач заявил, что на ближайшие недели в России может "застыть" число заболевших коронавирусом.
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