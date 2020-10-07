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В России за сутки выявлено ещё 11 115 случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 6699 человек.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

В России за минувшие сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 27,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6699 человек, 202 человека скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Ростовской области и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 248 619 случаев заражения CoViD-19.

За весь период выписано по выздоровлении 995 275 человек. За весь период от коронавируса умерло 21 865 человек,отмечается в сообщении штаба.

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По словам медика, людям с проблемами с дыханием и другими признаками воспаления лёгких следует обращаться сразу в больницу.

Ранее врач заявил, что на ближайшие недели в России может "застыть" число заболевших коронавирусом.

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