"Целоваться со мной можно!" Лолита Милявская переболела коронавирусом

Певица Лолита Милявская рассказала поклонникам, что переболела коронавирусом. Артистка опубликовала в "Инстаграме" видео, на которое обратил внимание портал "Дни.ру". По словам Милявской, болезнь прошла у неё бессимптомно и настолько незаметно, что она сама не знает, когда это произошло. Анализы показали у неё в крови большое количество антител.

— Так что, если что, целоваться со мной можно! — пошутила артистка.

Всё это она рассказала в преддверии своего концерта, который состоится в Москве 9 октября. Певица уточнила, что продажа билетов уже закрыта, поскольку организаторы действуют согласно предписаниям Роспотребнадзора и заполняют концертный зал лишь наполовину. Она также добавила, что всем гостям шоу выдадут маски.

Как сообщал Лайф, в июле прошлого года Лолита Милявская сообщила, что расстаётся со своим пятым супругом. Процесс развода сопровождался бурным выяснением отношений между сторонами. Певица обвиняла мужа в изменах, но тот всё отрицал. Однако в конечном итоге оказалось, что за год до расставания мужчина завёл на стороне другую и всё это время содержал её на деньги артистки. В апреле певица развелась с супругом.