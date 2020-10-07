"Целоваться со мной можно!" Лолита Милявская переболела коронавирусом

Певица Лолита Милявская рассказала поклонникам, что переболела коронавирусом. Артистка опубликовала в "Инстаграме" видео, на которое обратил внимание портал "Дни.ру". По словам Милявской, болезнь прошла у неё бессимптомно и настолько незаметно, что она сама не знает, когда это произошло. Анализы показали у неё в крови большое количество антител.
— Так что, если что, целоваться со мной можно! — пошутила артистка.
Всё это она рассказала в преддверии своего концерта, который состоится в Москве 9 октября. Певица уточнила, что продажа билетов уже закрыта, поскольку организаторы действуют согласно предписаниям Роспотребнадзора и заполняют концертный зал лишь наполовину. Она также добавила, что всем гостям шоу выдадут маски.
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Как сообщал Лайф, в июле прошлого года Лолита Милявская сообщила, что расстаётся со своим пятым супругом. Процесс развода сопровождался бурным выяснением отношений между сторонами. Певица обвиняла мужа в изменах, но тот всё отрицал. Однако в конечном итоге оказалось, что за год до расставания мужчина завёл на стороне другую и всё это время содержал её на деньги артистки. В апреле певица развелась с супругом.
Лолита Милявская — эпатажная певица российского шоу-бизнеса, актриса и ведущая популярных телешоу. Отличается мощной харизмой и экстравагантными выступлениями. В прошлом участница кабаре-дуэта "Академия", сейчас строит сольную карьеру. Подробнее о биографии Милявской читайте на портале uznayvse.ru.
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