CoViD-19 остаётся на коже человека в пять раз дольше гриппа

На коже человека коронавирус может сохранять активность в пять раз дольше, чем грипп. Об этом свидетельствуют результаты исследования учёных из Университета префектуры Киото, опубликованные в журнале Clinical Infectious Diseases.

Исследователи создали модель, которая позволила безопасно воспроизводить клинические испытания по нанесению патогенов на человеческую кожу. Таким образом специалисты оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.

Оказалось, что оба патогена быстрее инактивировались на коже, чем на других поверхностях, например стали, стекле или пластике. При этом SARS-CoV-2 выживал в среднем в течение 9,04 часа, а частицы гриппа — 1,82 часа. Исследователи также выяснили, что оба вируса одинаково эффективно можно устранить с помощью дезинфекции.