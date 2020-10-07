Звезда Comedy Woman показала фанатам, как хроническая болезнь обезобразила её лицо

Наташа, спасибо вам. Это смело, но это даёт возможность понять, что все мы люди. Иногда кажется, что скоро просто нельзя будет иметь какой-то изъян. Сразу в топку! А иногда причина не в нас. Особенно у женщин. Гормоны, аллергия и т.п. А обществу подавай идеальное лицо и остальное тоже. Вы красавица

kseniyakulabukhova