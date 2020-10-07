Звезда Comedy Woman показала фанатам, как хроническая болезнь обезобразила её лицо

35-летняя юмористка, звезда КВН и шоу Comedy Woman Наталия Медведева, чьей внешностью любовались 694 тыс. подписчиков, рассказала в "Инстаграме" о хроническом недуге. Как выяснилось, актриса страдает периоральным дерматитом, который не только изменил её лицо, но и вызывает неприятные ощущения. Девушка показала кадры, на которых её кожа усеяна мелкими розовыми пузырьками.
Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент.... Я просто чёт устала... 😓 немного. Периоральный дерматит. Хроническая штука, как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почёсывается, иногда жжёт. Это продолжается, в общем, уже с весны, но в таком обострённом состоянии — больше месяца. <...> Прям тяжко. <...> Никому такого не пожелаю
По словам артистки, она пила антибиотики и наблюдалась у "двух крутых дерматологов", однако ситуация почти не изменилась. Наталье приходится тяжело ещё и потому, что она публичное лицо, для которого очень важна внешность. "Девочки поймут... а актрисы тем более", — отметила она.
Подписчики поддержали свою любимицу, поблагодарив за честность. Они указали, что принимают её любой, и пожелали скорейшего выздоровления.
Наташа, спасибо вам. Это смело, но это даёт возможность понять, что все мы люди. Иногда кажется, что скоро просто нельзя будет иметь какой-то изъян. Сразу в топку! А иногда причина не в нас. Особенно у женщин. Гормоны, аллергия и т.п. А обществу подавай идеальное лицо и остальное тоже. Вы красавица
Наталия Медведева — российская актриса, телеведущая, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН "Фёдор Двинятин". Юмористка замужем за комиком и кавээнщиком Александром Коптелем, с которым растит двоих сыновей.
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