"Плакать не приходится". Дробыш пожаловался на убытки из-за коронавируса

Коронавирус ударил по кошелькам артистов, а продюсеров поставил в тяжёлое положение. Об этом порталу "Телепрограмма" рассказал композитор Виктор Дробыш. Он пояснил, что вместе с коллегами вынужден оплачивать простои звёзд эстрады.

— Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время, — поделился Дробыш.

Продюсер надеется, что всё "будет здорово", так как он занимается любимым делом.

Ранее Лайф разбирался, где нужно работать, чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц.