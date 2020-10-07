"Плакать не приходится". Дробыш пожаловался на убытки из-за коронавируса

Коронавирус ударил по кошелькам артистов, а продюсеров поставил в тяжёлое положение. Об этом порталу "Телепрограмма" рассказал композитор Виктор Дробыш. Он пояснил, что вместе с коллегами вынужден оплачивать простои звёзд эстрады.
— Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время, — поделился Дробыш.
Продюсер надеется, что всё "будет здорово", так как он занимается любимым делом.
Лоза заявил, что не верит звёздам, которые жалуются на финансовое положениеПо его словам, у тех, кто раньше не бедствовал, должно быть что-то "в загашнике".
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Виктор Дробыш — заслуженный артист России, композитор и музыкальный продюсер. Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым и многими другими артистами, чьи имена на слуху у всей страны. Дробыш — автор песни Party for Everybody, которая в исполнении "Бурановских бабушек" заняла 2-е место на Евровидении-2012. Подробнее о биографии Дробыша и его творческих поисках читайте на сайте uznayvse.ru.
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