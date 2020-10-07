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"Плакать не приходится". Дробыш пожаловался на убытки из-за коронавируса

Композитор признался, что работает, "ничего не получая".

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Коронавирус ударил по кошелькам артистов, а продюсеров поставил в тяжёлое положение. Об этом порталу "Телепрограмма" рассказал композитор Виктор Дробыш. Он пояснил, что вместе с коллегами вынужден оплачивать простои звёзд эстрады.

Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время, — поделился Дробыш.

Продюсер надеется, что всё "будет здорово", так как он занимается любимым делом.

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По его словам, у тех, кто раньше не бедствовал, должно быть что-то "в загашнике".

Ранее Лайф разбирался, где нужно работать, чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц.

Виктор Дробыш — заслуженный артист России, композитор и музыкальный продюсер. Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым и многими другими артистами, чьи имена на слуху у всей страны. Дробыш — автор песни Party for Everybody, которая в исполнении "Бурановских бабушек" заняла 2-е место на Евровидении-2012. Подробнее о биографии Дробыша и его творческих поисках читайте на сайте uznayvse.ru.

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По его мнению, финансовые трудности могут заставить любого человека согласиться на тяжёлый труд.

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