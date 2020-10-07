Армяне и азербайджанцы атаковали Instagram Пенелопы Крус из-за постера с флагом Колумбии

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала объектом нападок в "Инстаграме" из-за публикации постера фильма "355". На нём знаменитая брюнетка изображена на фоне флага Колумбии — она играет героиню из этой южноамериканской страны. Некоторые пользователи приняли флаг за армянский и, решив, что актриса поддерживает Ереван в конфликте в Нагорном Карабахе, стали благодарить. Разумеется, это не понравилось пользователям из Азербайджана, которые призвали Пенелопу Крус к ответу.
Элтон Джон выступил в поддержку Армении из-за конфликта в КарабахеДва года назад певец был в республике и вспоминает, как его тепло встретили.
К слову, флаги Колумбии и Армении действительно похожи: триколоры выполнены в одной гамме, однако на полотнище первой страны использован жёлтый цвет, другой — оранжевый. Кроме того, полосы расположены в разном порядке.
Чтобы исправить недоразумение, Крус опубликовала ещё один пост, на этот раз со всеми главными героями картины, но и это не помогло. Пользователи продолжили пререкаться друг с другом и потребовали твёрдо занять одну из сторон в вопросах спора по Карабаху.
Идём на рекорд! Во что превратился "гагачат" за эту неделю: 20 нелепых комментовБитва за честь Ирины Шейк в комментариях под постом Леди Гаги превратилась в масштабную акцию и постепенно переросла в объединивший всю страну чат. Русскоязычные пользователи даже дали ему имя — "гагачат". И обсуждают там всё то, что придёт в голову: рецепты, погоду, последние новости и имена для детей. Кто-то ходит в комментарии, как на работу (судя по всему, приятную). Ведь у юзеров есть общая цель — чтобы комментарии достигли миллиона.
Прошлым летом пользователи из России устроили "гагачат" под постами певицы Леди Гаги в её аккаунте в "Инстаграме". После новости о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера русскоязычные юзеры завалили комментариями профиль "разлучницы" пары. И если сначала они высказывались по поводу разрыва актёра и модели, обвиняя в нём Гагу, то потом в комментариях стали пытаться решить свои проблемы. На фоне флешмоба посещаемость соцсети в России побила рекорд.
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