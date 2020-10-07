Армяне и азербайджанцы атаковали Instagram Пенелопы Крус из-за постера с флагом Колумбии

Идём на рекорд! Во что превратился "гагачат" за эту неделю: 20 нелепых комментов Битва за честь Ирины Шейк в комментариях под постом Леди Гаги превратилась в масштабную акцию и постепенно переросла в объединивший всю страну чат. Русскоязычные пользователи даже дали ему имя — "гагачат". И обсуждают там всё то, что придёт в голову: рецепты, погоду, последние новости и имена для детей. Кто-то ходит в комментарии, как на работу (судя по всему, приятную). Ведь у юзеров есть общая цель — чтобы комментарии достигли миллиона.