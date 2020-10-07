Путин впервые прокомментировал вооружённый конфликт в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе — в конце сентября в регионе обострился давний конфликт. Случившееся президент назвал трагедией.
— Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён, — заявил он.
Глава государства заверил, что Москва готова исполнить союзнические обязательства перед Ереваном, при этом призвал к прекращению огня. Путин отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
— Что касается исполнения Россией обязательств своих в рамках договора, то всегда исполняли, исполняем и будем исполнять обязательства. Я в постоянном живом контакте с премьером Армении. Но вопроса не возникает об исполнении Россией обязательств, — подчеркнул президент.
Асад считает Эрдогана главным подстрекателем эскалации конфликта в КарабахеТакже, по мнению сирийского лидера, турецкий глава поддерживает террористов в Ливии и Сирии.
Конфликт тянется с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооружённого противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США. Азербайджан настаивает на восстановлении своего контроля над территориями, Армения защищает интересы непризнанной республики.
27 сентября 2020 года обстановка накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Есть жертвы среди мирных жителей.
Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), есть сведения о переброске Анкарой боевиков из Сирии и Ливии в зону конфликта. В свою очередь Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает все стороны к сдержанности.
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