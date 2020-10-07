Путин впервые прокомментировал вооружённый конфликт в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе — в конце сентября в регионе обострился давний конфликт. Случившееся президент назвал трагедией.

— Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён, — заявил он.

Глава государства заверил, что Москва готова исполнить союзнические обязательства перед Ереваном, при этом призвал к прекращению огня. Путин отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— Что касается исполнения Россией обязательств своих в рамках договора, то всегда исполняли, исполняем и будем исполнять обязательства. Я в постоянном живом контакте с премьером Армении. Но вопроса не возникает об исполнении Россией обязательств, — подчеркнул президент.

Конфликт тянется с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооружённого противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США. Азербайджан настаивает на восстановлении своего контроля над территориями, Армения защищает интересы непризнанной республики.

27 сентября 2020 года обстановка накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Есть жертвы среди мирных жителей.