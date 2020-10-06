С глаз долой, из НАТО вон. За войну в Карабахе Турцию лишат истребителей пятого поколения

Машины не только не станут продавать турецким военным, но и вся авиационная промышленность страны может попасть под санкции.

Древнее сказание

Когда история с отзывом F-35 только-только набирала обороты, ряд экспертов высказывали предположения, что покупка российских комплексов ПВО не единственный предлог, под которым Турцию могут лишить не только истребителя, но и не допустят к участию в программе вообще. К слову, F-35 получился достаточно неплохим, и спрос на него, вне всякого сомнения, есть как внутри НАТО, так и за пределами альянса. Но любопытно в этой истории другое.

Прямые расходы на истребитель пятого поколения со стороны Турции составили 1,4 млрд долларов. На эти деньги было заказано не меньше двух десятков машин. Восемь были готовы уже на момент скандала из-за российских комплексов ПВО С-400. Ещё шесть находились к тому моменту в разной стадии производства. По словам эксперта РСМД Александра Ермакова, все турецкие самолёты, ранее оплаченные и зарезервированные, достанутся США.

Турецкие самолёты хранятся на базе Люк, в основном учебном центре ВВС США по F-35. Принято принципиальное решение выкупить их для американских военных. Всего по этому контракту заложено 24 машины. По некоторым оценкам, все они сейчас находятся в разной степени производства, которое длится примерно два года Александр Ермаков эксперт РСМД

Однако даже крупный скандал с ключевым членом НАТО не помешал желанию Турции зарабатывать на уникальном проекте, который уже называют программой по созданию самого дорогого истребителя в мире. Особенность программы производства состояла в том, что часть деталей для самолёта, включая компоненты авионики, электроники, электрики, гидравлики и некоторые системы резервирования, предполагалось производить в Турции. Страна успешно производила эти детали по контракту до того момента, как турецким оборонным компаниям указали на дверь.

Деньги любят всех. Кроме Турции

Закономерным итогом такого развития событий стало исключение из списка потенциальных партнёров всех турецких промышленных гигантов, так или иначе производивших детали и компоненты для истребителей F-35. Turkish Aerospace Industries, Roketsan и Tusas Engine Industries больше не будут работать над программой единого истребителя США и стран НАТО и, вероятнее всего, не будут сертифицированы для работы по апгрейду любых других истребителей американского производства. Как отметил эксперт РСМД Александр Ермаков, несмотря на то, что возможность производить все компоненты в обход Турции закладывалась на самом старте программы, ощутимые изменения в график производства этих машин тоже будут внесены.

В принципе, F-35 вообще может целиком производиться в США. Перераспределение заказов и отказ от сотрудничества с Турцией вызовет определённые задержки в производстве в течение ближайших лет Александр Ермаков Эксперт РСМД

Самое смешное, что детали, которые Турция производит для истребителей F-35, на самолёты для американских ВВС, флота и морпехов ставить не стали. Вместо этого 900 сборочных комплектов с авионикой и другими электронными системами, включая некоторые части топливных магистралей, а также системы обеспечения стабильности в полёте, предложили другим потенциальным клиентам: Канаде, Финляндии, Испании, Швейцарии. Страна банков и сыра Грюйер купит почти весь турецкий боекомплект — 80 машин с вооружением, наземной станцией обслуживания. Такая продажа — хорошая новость для Lockheed Martin, США и НАТО и очень плохая для Турции сразу по двум причинам.

Посидите дома

Во-первых, Турция давно и поступательно "отщипывает" кусочек оборонного бюджета на рынке торговли оружием у США. Турецкие производители, например Aerospace Industries, никогда не скрывали своего желания поскорее создать истребитель пятого поколения, который пригодится не только внутри страны, но и за её пределами. Есть мнение, что не только для обеспечения обороны, но и для ускорения работ над собственным истребителем TF-X турки могли купить российские комплексы ПВО С-400. С их помощью работа по параметрической обработке данных обо всех самолётах, включая натовские истребители, упростится до уровня школьной лабораторной.

Во-вторых, для ускорения производства собственного истребителя пятого поколения у Турции есть все возможности: технологическая база от F-35, российский комплекс С-400 как измерительная станция, развитая промышленность, в том числе авиационная. К слову, авиастроители Турции сильнее всего хотят собственный истребитель пятого поколения, поскольку решение Белого дома о выдворении Турции даже не в "предбанник", а за двери программы F-35 оставило турецкие заводы без работы. Только за первый год три крупнейшие оборонные компании страны, ранее входившие в топ-100 мировых экспортёров оружия, потеряли на отказе американцев не меньше 600 млн долларов.

Шанс реабилитироваться у этих производителей, возможно, и будет, но реализовать его не получится. Источники Лайфа в российском ОПК сообщают, что против турецких компаний (в первую очередь речь идёт о производителях компонентов для самолётов и вертолётов) могут ввести серьёзные санкции. Произойти это должно до конца декабря 2020 года, а в качестве формальной причины указывается желание Турции иметь влияние на Азербайджан, военная и тактическая поддержка страны в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

Ситуацию осложняет и активная поддержка потенциальных противников Турции. Израиль уже собирает свои истребители F-35I Adir, и ВВС страны активно используют эти машины. Ещё не менее трёх десятков машин этого типа в ближайшее время может получить Греция, с которой у Турции давние территориальные споры и почти что война. Остаться в такой ситуации без современного истребителя не только обидно, но ещё и очень больно, однако если бы Турция получила F-35 по плану, то эти машины наверняка могли бы быть направлены на поддержку Азербайджана, а это серьёзный удар по репутации США и НАТО.