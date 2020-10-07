"Три девятки". Как устроена авиабаза Кант в Киргизии, и почему военных перевели на "особый" режим несения службы

Как и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.
Усиленный режим
Перевод на особый режим службы — штатная, если не сказать, рутинная процедура для военных. Однако российская авиабаза Кант в Киргизии, как и военные объекты российской армии в Армении, наделена особым статусом партнёра в рамках ОДКБ. Географическое положение и последние события в соседних регионах заставляют военных быть начеку — нередки случаи, когда политические изменения в странах пребывания (и речь не про Россию, а про такие события вообще) приводят к нападению на военные объекты зарубежных государств.
999-я военная база Кант, расположенная в нескольких километрах от Бишкека, — это не просто военный объект, размещённый в рамках ОДКБ. Российская военная база в Киргизии — острие копья коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. Спецназ, который первым прибывает на место в случае необходимости. Формально она входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, однако задачи базы значительно шире, чем кажется на первый взгляд.
С глаз долой, из НАТО вон. За войну в Карабахе Турцию лишат истребителей пятого поколенияМашины не только не станут продавать турецким военным, но и вся авиационная промышленность страны может попасть под санкции.
На востоке и юго-востоке Киргизия граничит с Китаем, на севере — с Казахстаном, на западе — с Узбекистаном и на юге — с Таджикистаном. Китай — стратегический партнёр России по многим вопросам, включая безопасность, Казахстан и Таджикистан, как и сама Киргизия, входят в ОДКБ. Единственная страна ОДКБ, мобилизовавшая свои силы безопасности за последние несколько лет, — Армения. Однако повторить события, аналогичные происходящему в Нагорном Карабахе, в случае с плотно расположенными странами Азии сложно, и для того, чтобы в регионе был мир, а у членов ОДКБ — поддержка, в Киргизии и находятся российские военные.
Как отмечает главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовин, основная причина, по которой Россия может применить авиацию, размещённую на базе Кант, — это террористическая угроза и попытка дестабилизировать регион по сирийскому сценарию.
Точно так же, как и в Армении, военная база Кант сохраняет нейтралитет и в политических спорах не участвует. Военные там нужны для того, чтобы в регионе был мир. С учётом сирийских событий Средняя Азия может оказаться регионом непростым, и для того, чтобы вовремя среагировать на все угрозы, включая террористические, в регионе и находятся российские военные
Не случайный выбор
Как и все зарубежные объекты российской армии, база Кант оснащена по последнему слову военной техники. Су-25СМ , вертолёты Ми-8 и Ми-17. В ближайшие полтора года авиабазу усилят беспилотниками. Ударные и разведывательные машины, по словам источников Лайфа в оборонно-промышленном комплексе, позволят значительно расширить возможности авиабазы и реагировать в самые короткие сроки на любые угрозы, включая террористические.
Мы в гости к вам. В соцсетях появилось видео с сирийскими боевиками, которых привезли для войны в Нагорном КарабахеВ социальной сети Facebook появились первые доказательства переброски сирийских боевиков для участия в боевых действиях за Нагорный Карабах. На опубликованном видео хорошо видны несколько мужчин в форме Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, которые в действительности, скорее всего, имеют отношение к террористическим организациям Ближнего Востока.
В 2020 году на базу Кант могут быть переброшены "суперграчи" — штурмовики Су-25СМ3, оснащённые цифровой системой управления вооружением. Главное отличие от самолётов, которые несут боевое дежурство сейчас, — присутствие на борту комплекса СВП-24 "Гефест". Компьютер "Гефеста" рассчитывает курс, скорость и высоту сброса, учитывает координаты цели и позволяет превращать любую неуправляемую бомбу в высокоточный боеприпас. Су-25СМ3 уже хорошо зарекомендовали себя в Сирии, и с учётом боевого опыта машины, предназначенные для авиабазы Кант в Киргизии, будут оснащены самыми современными средствами защиты от ПЗРК, что позволит авиации (при необходимости) работать в любых условиях, в том числе и в горных районах.
Директор проекта по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-центра" Вадим Козюлин пояснил, что авиацию и личный состав базы могут использовать в том случае, если в Киргизии появится банда террористов, как уже бывало ранее.
Пока такой угрозы не видно. В период нестабильности базу привели в режим повышенной готовности на непредвиденный случай. Сегодня в стране фактически отсутствует власть, и эта мера необходима. Идёт передел собственности, активизировались силовые группы различных кланов
При этом эксперт добавил, что риск нападения на базу в период нестабильности сохраняется.
Безусловно, риски в регионе растут вместе с социальной напряжённостью. Однако пока нет именно военных угроз, ради которых было бы необходимо усиливать авиабазу. Возможно, нужно усилить её охрану, чтобы не возникло желания у самых отъявленных группировок разжиться оружием за счёт российских военных
По оценкам источников, в ближайшее время авиакрыло базы Кант может быть усилено. Конечная цифра — около 25 штурмовиков Су-25СМ3 и не менее десятка вертолётов. Этого, как отмечают источники, будет достаточно для решения всех оперативных и тактических вопросов, связанных с безопасностью в регионе. Сложностью задач и региональной спецификой объясняется и принцип подбора личного состава. Срочников на базе нет — исключительно контрактники.
Кроме того, в ближайшие несколько лет взлётно-посадочную полосу авиабазы могут отремонтировать и расширить, после чего в расположении "трёх девяток" смогут приземляться самолёты дальней авиации Ту-22М3М и "стратеги" Ту-195 и Ту-160.
Однако военный эксперт Игорь Панкратенко справедливо замечает, что база, возможности которой подойдут и для крупной войны и для отражения террористической угрозы, в политических событиях страны участвовать не будет.
Для военных там вообще истории нет. Происходящее в Киргизии — это скорее к дипломатам и спецслужбам. В случае кланового переворота она не очень-то применима. Если говорить про вероятность, что после смены власти российских военных попросят на выход, то это тоже маловероятно. Серьёзных антироссийских сил там не просматривается, да и присутствие российских военных выгодно всем
Главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин добавил, что ничего принципиально нового в Киргизии сейчас не происходит.
Сейчас происходит примерно то же самое, что уже было при свержении Акаева. Собственно, ничего нового не случилось. Тогда наша база на территории Киргизии продолжила работать. Даже к эвакуации русскоговорящих граждан никто специально не готовился. И тогда и сейчас всё в штатном режиме проходит
Эксперты поясняют, что, несмотря на нейтралитет, российские военные регулярно проводят учения. 500 солдат и офицеров, а также гражданский персонал базы в случае получения приказа на отражение угрозы должны действовать слаженно. Говоря об угрозах, специалисты по безопасности в Средней Азии отмечают, что значительная часть террористического подполья покинула страны бывшего СНГ и отправилась воевать в Ирак и Сирию, где после встречи с ВКС России и сирийской армией была уничтожена. Однако успехи России на Ближнем Востоке заставляют многих боевиков вернуться.
Прямое попадание. Израиль вооружил Азербайджан аналогами российских комплексов "Искандер"На долю этих ракет приходится значительная часть попаданий при обстрелах городов и деревень Нагорного Карабаха. При попадании такой ракеты в здание шансов выжить практически нет.
Сейчас террористической угрозы как в Киргизии, так и в соседних странах, например, Узбекистане и Таджикистане, нет, но совсем рядом находится крайне неспокойный Афганистан, поэтому всего за пару лет ситуация может поменяться. Переброска террористов из Сирии и Ливии в Азербайджан уже показала, что если где-то нет войны, то её запросто могут привезти.
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