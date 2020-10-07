"Три девятки". Как устроена авиабаза Кант в Киргизии, и почему военных перевели на "особый" режим несения службы

Как и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.

Усиленный режим

Перевод на особый режим службы — штатная, если не сказать, рутинная процедура для военных. Однако российская авиабаза Кант в Киргизии, как и военные объекты российской армии в Армении, наделена особым статусом партнёра в рамках ОДКБ. Географическое положение и последние события в соседних регионах заставляют военных быть начеку — нередки случаи, когда политические изменения в странах пребывания (и речь не про Россию, а про такие события вообще) приводят к нападению на военные объекты зарубежных государств.

999-я военная база Кант, расположенная в нескольких километрах от Бишкека, — это не просто военный объект, размещённый в рамках ОДКБ. Российская военная база в Киргизии — острие копья коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. Спецназ, который первым прибывает на место в случае необходимости. Формально она входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, однако задачи базы значительно шире, чем кажется на первый взгляд.

На востоке и юго-востоке Киргизия граничит с Китаем, на севере — с Казахстаном, на западе — с Узбекистаном и на юге — с Таджикистаном. Китай — стратегический партнёр России по многим вопросам, включая безопасность, Казахстан и Таджикистан, как и сама Киргизия, входят в ОДКБ. Единственная страна ОДКБ, мобилизовавшая свои силы безопасности за последние несколько лет, — Армения. Однако повторить события, аналогичные происходящему в Нагорном Карабахе, в случае с плотно расположенными странами Азии сложно, и для того, чтобы в регионе был мир, а у членов ОДКБ — поддержка, в Киргизии и находятся российские военные.

Как отмечает главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовин, основная причина, по которой Россия может применить авиацию, размещённую на базе Кант, — это террористическая угроза и попытка дестабилизировать регион по сирийскому сценарию.

Точно так же, как и в Армении, военная база Кант сохраняет нейтралитет и в политических спорах не участвует. Военные там нужны для того, чтобы в регионе был мир. С учётом сирийских событий Средняя Азия может оказаться регионом непростым, и для того, чтобы вовремя среагировать на все угрозы, включая террористические, в регионе и находятся российские военные Дмитрий Литовкин Главный редактор "Независимого военного обозрения"

Не случайный выбор

Как и все зарубежные объекты российской армии, база Кант оснащена по последнему слову военной техники. Су-25СМ , вертолёты Ми-8 и Ми-17. В ближайшие полтора года авиабазу усилят беспилотниками. Ударные и разведывательные машины, по словам источников Лайфа в оборонно-промышленном комплексе, позволят значительно расширить возможности авиабазы и реагировать в самые короткие сроки на любые угрозы, включая террористические.

В 2020 году на базу Кант могут быть переброшены "суперграчи" — штурмовики Су-25СМ3, оснащённые цифровой системой управления вооружением. Главное отличие от самолётов, которые несут боевое дежурство сейчас, — присутствие на борту комплекса СВП-24 "Гефест". Компьютер "Гефеста" рассчитывает курс, скорость и высоту сброса, учитывает координаты цели и позволяет превращать любую неуправляемую бомбу в высокоточный боеприпас. Су-25СМ3 уже хорошо зарекомендовали себя в Сирии, и с учётом боевого опыта машины, предназначенные для авиабазы Кант в Киргизии, будут оснащены самыми современными средствами защиты от ПЗРК, что позволит авиации (при необходимости) работать в любых условиях, в том числе и в горных районах.

Директор проекта по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-центра" Вадим Козюлин пояснил, что авиацию и личный состав базы могут использовать в том случае, если в Киргизии появится банда террористов, как уже бывало ранее.

Пока такой угрозы не видно. В период нестабильности базу привели в режим повышенной готовности на непредвиденный случай. Сегодня в стране фактически отсутствует власть, и эта мера необходима. Идёт передел собственности, активизировались силовые группы различных кланов Вадим Козюлин Директор проекта по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-центра"

При этом эксперт добавил, что риск нападения на базу в период нестабильности сохраняется.

Безусловно, риски в регионе растут вместе с социальной напряжённостью. Однако пока нет именно военных угроз, ради которых было бы необходимо усиливать авиабазу. Возможно, нужно усилить её охрану, чтобы не возникло желания у самых отъявленных группировок разжиться оружием за счёт российских военных Вадим Козюлин Директор проекта по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-центра"

По оценкам источников, в ближайшее время авиакрыло базы Кант может быть усилено. Конечная цифра — около 25 штурмовиков Су-25СМ3 и не менее десятка вертолётов. Этого, как отмечают источники, будет достаточно для решения всех оперативных и тактических вопросов, связанных с безопасностью в регионе. Сложностью задач и региональной спецификой объясняется и принцип подбора личного состава. Срочников на базе нет — исключительно контрактники.

Кроме того, в ближайшие несколько лет взлётно-посадочную полосу авиабазы могут отремонтировать и расширить, после чего в расположении "трёх девяток" смогут приземляться самолёты дальней авиации Ту-22М3М и "стратеги" Ту-195 и Ту-160.

Однако военный эксперт Игорь Панкратенко справедливо замечает, что база, возможности которой подойдут и для крупной войны и для отражения террористической угрозы, в политических событиях страны участвовать не будет.

Для военных там вообще истории нет. Происходящее в Киргизии — это скорее к дипломатам и спецслужбам. В случае кланового переворота она не очень-то применима. Если говорить про вероятность, что после смены власти российских военных попросят на выход, то это тоже маловероятно. Серьёзных антироссийских сил там не просматривается, да и присутствие российских военных выгодно всем Игорь Панкратенко Военный эксперт

Главный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин добавил, что ничего принципиально нового в Киргизии сейчас не происходит.

Сейчас происходит примерно то же самое, что уже было при свержении Акаева. Собственно, ничего нового не случилось. Тогда наша база на территории Киргизии продолжила работать. Даже к эвакуации русскоговорящих граждан никто специально не готовился. И тогда и сейчас всё в штатном режиме проходит Дмитрий Литовкин Главный редактор "Независимого военного обозрения"

Эксперты поясняют, что, несмотря на нейтралитет, российские военные регулярно проводят учения. 500 солдат и офицеров, а также гражданский персонал базы в случае получения приказа на отражение угрозы должны действовать слаженно. Говоря об угрозах, специалисты по безопасности в Средней Азии отмечают, что значительная часть террористического подполья покинула страны бывшего СНГ и отправилась воевать в Ирак и Сирию, где после встречи с ВКС России и сирийской армией была уничтожена. Однако успехи России на Ближнем Востоке заставляют многих боевиков вернуться.