"Леди Гага отвечает". Эксперты снова помогают певице ответить на вопросы россиян

Больше миллиона комментариев набралось в инстаграме Леди Гаги после новости о разводе Брэдли Купера и Ирины Шейк. Россияне в течение недели атакуют аккаунт певицы: кто-то наставляет Гагу на путь истиный, а кто-то пытается решить свои проблемы. Лайф снова нашёл ответы на самые важные вопросы соотечественников.

Психологи говорят, что видеоролики с котиками, лисичками или пандами не только повышают настроение, но и придают бодрости, что особенно полезно во время рабочего дня. Из продуктов, которые взбодрят вас не хуже кофе, диетологи рекомендуют шоколад и бананы — эти продукты стимулируют выработку серотонина, эндорфинов и других полезных и "бодрящих" веществ. Шоколад лучше горький: именно в нём есть кофеин, антиоксиданты, витамины группы B, теобромин и магний. Орехи и яйца богаты белком, который надолго насыщает организм. Для лучшей скорости реакций диетолог Елена Соломатина рекомендует на завтрак есть омлет с овощами.

В конце недели — 26 и 27 июля — синоптики обещают +26 градусов, но возможны грозы. А уже в воскресенье опять похолодание — до +19 градусов. До конца июля "купальный сезон" так и не удастся возобновить.

Ягодные морсы или чай с лимоном. Летом иммунологи советуют есть как можно больше ягод: черешню, клубнику, клюкву и бруснику — для повышения иммунитета.

— Чем больше видов ягод мы едим, по очереди или вперемешку, тем богаче флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов может получить организм, — пояснил гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Нет, это уголовно наказуемое деяние — статья 116 УК РФ "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий". Но не испытывайте человеческое терпение, поставьте "автограф" там, где нужно.

К любому человеку можно найти подход, отмечает психотерапевт Анна Таипова. Если вы действительно проявляли инициативу и предлагали альтернативные варианты досуга, но ничего не заинтересовало мужа, — поиграйте с ним в компьютерные игры. Покажите, что вы в любом занятии интересны и готовы на всё, чтобы проводить время с любимым. Он обязательно ответит вам взаимностью.

Хочется, чтобы огромная капуста снилась к большим деньгам, но нет. Согласно "Азбуке толкования снов", видеть во сне растущую капусту — к новостям и неожиданным встречам.

Откажитесь от сладкого, пейте больше воды и займитесь спортом. Но делайте это всё регулярно, а не только "с понедельника" каждую неделю. Если жить на диете через силу слишком трудно, то американские медики предлагают и другой вариант — методика похудения во сне: ешьте творог за 30–60 минут до сна, так вы запустите перезагрузку суточного цикла обмена веществ.

Ранее Лайф уже помогал россиянам найти ответы на самые волнующие вопросы.