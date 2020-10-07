В Кремле высказались о присутствии боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе

Боевики из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе представляют большую опасность и являются "поводом для глубокой обеспокоенности". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конечно, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности России, — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что при этом в Кремле не подтверждают сообщения о том, что военный конфликт Азербайджана и Армении вышел за пределы Карабаха, хотя такая информация периодически звучит с обеих сторон.

— Нет, такая информация не подтверждается, — добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.