В Кремле высказались о присутствии боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе

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Боевики из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе представляют большую опасность и являются "поводом для глубокой обеспокоенности". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин впервые прокомментировал вооружённый конфликт в КарабахеРоссия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией, подчеркнул глава государства.
— Конечно, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности России, — указал представитель Кремля.
Песков отметил, что при этом в Кремле не подтверждают сообщения о том, что военный конфликт Азербайджана и Армении вышел за пределы Карабаха, хотя такая информация периодически звучит с обеих сторон.
Асад считает Эрдогана главным подстрекателем эскалации конфликта в КарабахеТакже, по мнению сирийского лидера, турецкий глава поддерживает террористов в Ливии и Сирии.
— Нет, такая информация не подтверждается, — добавил он.
Напомним, что на прошлой неделе телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Карабах направили боевиков дивизии "Султан Мурад", которая де-факто является незаконным вооружённым формированием с ярко выраженной протурецкой ориентацией. Известно, что группировка воюет как против курдов на северо-востоке Сирии, так и против официального Дамаска. Преимущественно "дивизия" состоит из сирийских туркоманов, этнически весьма близких к туркам и азербайджанцам.
Источник РИА "Новости" назвал число убитых в Нагорном Карабахе сирийских боевиковТела 53 из них накануне были доставлены на родину.
1 октября Макрон заявил, что французские власти располагают фактами, доказывающими направление группировок из Сирии в Карабах для участия в боевых действиях на стороне Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь потребовал от Парижа извинений за сказанное.
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