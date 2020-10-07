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В Instagram появится функция против хейтеров

Такая мера призвана сократить число издевательств в социальной сети.

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Фото © Pixabay

В социальной сети Instagram в скором времени появится новая функция, благодаря которой негативные комментарии к постам будут "прятать", но не удалять. Об этом сообщается в блоге компании.

Тестирование обновления ведётся уже несколько дней. Отмечается, что скрывать будут комментарии, похожие на те, о которых ранее сообщали пользователи как о неуместных. Но, так как люди выступают за большую прозрачность, их не будут удалять. Кроме того, их можно будет увидеть, нажав кнопку "Посмотреть скрытые комментарии".

Также соцсеть введёт дополнительное предупреждение для пользователей, которые регулярно пытаются написать потенциально оскорбительные комментарии. Перед публикацией такого сообщения будет всплывать окно с отметкой, что "это может нарушать правила" соцсети Instagram, и комментарий может быть скрыт.

В Telegram появилась новая функция

Она появится после того, как пользователи обновят приложение.

Целью введения этих функций является сокращение количества случаев издевательств и оскорблений в соцсети.

Ранее Лайф рассказывал о деталях слежки за пользователями Instagram.

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