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Сантехники и электрики больше не в лидерах. Наркологи рассказали о самых "пьющих" профессиях

Эксперты отметили, что чаще всего люди пытаются с помощью алкоголя справиться со стрессом.

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Чаще других пьют спиртное журналисты, врачи, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, так как эти профессии связаны с высоким уровнем стресса, рассказал в беседе с News.ru врач психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

Алкоголь употребляется представителями этих профессий в качестве привычного транквилизатора, то есть вещества, которое снимает нервное напряжение и уменьшает беспокойство. Хотя на самом деле этот эффект является временным, — сказал эксперт.

Кроме того, пристрастие к алкоголю наблюдается и у представителей творческой богемы. По словам Магалифа, это помогает быстрее наладить контакты и решить многие деловые вопросы.

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Сон — это, конечно, важно. Но один из самых приятных его "бонусов", сновидения, доступен далеко не каждому. Пока кто-то рассказывает домашним свой седьмой по счёту сон, многие наутро не могут вспомнить ни одного. Как оказалось, есть техника, которая поможет приоткрыть дверь в подсознание.

А представители рабочих профессий — вопреки распространённым стереотипам — в последние годы пьют меньше. Особенно это касается сотрудников крупных предприятий, где есть жёсткий контроль. Кроме того, от алкоголя отказываются и представители бытовых услуг (например, сантехники и электрики), потому что не хотят потерять заказы. Об этом рассказал нарколог и психиатр Игорь Лазарев.

Он также отметил, что к излишней любви к спиртному склонны работники, которые трудятся удалённо, потому что рядом нет начальника и службы безопасности. Особенно это касается специалистов творческих профессий, обязанности которых не укладываются в жёсткие рамки.

Очень тонкая грань разделяет умеренное потребление алкоголя и алкоголизм. Если бокал за ужином доставляет гастрономическое удовольствие, то специалисты не видят в этом проблемы, однако если человек наслаждается состоянием опьянения, то это тревожный знак. Неудовлетворённость привычной дозой алкоголя также является признаком развивающейся зависимости.

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По словам клинического психолога и писателя Михаила Хорса, к алкоголизму больше других склонны так называемые неврастеничные перфекционисты, которые "назначают себя высшими судьями" и думают, что мир должен быть устроен так, как они хотят. При несоответствии у них возникают боль и раздражение, которые они "заливают".

Однако алкоголь не снижает стресс, а наоборот — усиливает его, так как спиртные напитки способны разбалансировать психику, и наутро у человека возникает больше тревог и страхов. А справиться с нервным напряжением можно с помощью спорта, медитаций и качественного сна.

Ранее врач объяснил, почему не стоит заливать осеннюю тоску алкоголем.

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