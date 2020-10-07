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President № 1. В Москве в день рождения Путина вывесили баннер с его фото напротив Посольства США

Плакат растянули на доме на Новинском бульваре.

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Фото © Mash

В Москве необычным способом поздравили с днём рождения российского лидера Владимира Путина. Баннер с изображением главы государства и надписью Happy bday president number one появился на здании напротив американского посольства, передаёт Mash.

Судя по снимку с места событий, плакат, растянутый на доме на Новинском бульваре, перекрыл обзор из нескольких окон верхних этажей здания. Кто именно его вывесил, не уточняется.

В городах России в день рождения Путина появились граффити с его цитатами

Это арт-подарки ко дню рождения главы государства. Их нанесли всего за одну ночь.

Напомним, в 2016 году в Нью-Йорке ко дню рождения Путина вывесили баннер с изображением российского лидера на фоне флагов РФ и Сирии и подписью "миротворец".

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