President № 1. В Москве в день рождения Путина вывесили баннер с его фото напротив Посольства США

В Москве необычным способом поздравили с днём рождения российского лидера Владимира Путина. Баннер с изображением главы государства и надписью Happy bday president number one появился на здании напротив американского посольства, передаёт Mash.
Судя по снимку с места событий, плакат, растянутый на доме на Новинском бульваре, перекрыл обзор из нескольких окон верхних этажей здания. Кто именно его вывесил, не уточняется.
В городах России в день рождения Путина появились граффити с его цитатамиЭто арт-подарки ко дню рождения главы государства. Их нанесли всего за одну ночь.
Напомним, в 2016 году в Нью-Йорке ко дню рождения Путина вывесили баннер с изображением российского лидера на фоне флагов РФ и Сирии и подписью "миротворец".
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