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Путин поговоркой ответил на оскорбления Байдена, назвавшего Трампа щенком

Высказывания бывшего вице-президента Штатов указывают на уровень политической культуры или отсутствие таковой, отметил российский лидер.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "щенком Путина". В беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент отметил, что такие унижения действующего американского лидера приподнимают позицию Москвы.

Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи. В известной степени это, как у нас в народе говорят, льёт воду на нашу мельницу, — пояснил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент добавил, что подобные высказывания говорят об уровне политической культуры или отсутствии таковой.

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Американский политик откровенно льстил украинскому собеседнику, выставляя его не иначе как отцом нации.

Напомним, в конце сентября во время дебатов в Кливленде кандидат в президенты США от демпартии Джо Байден заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп не хочет критиковать Россию, и назвал его щенком Владимира Путина.

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