Путин поговоркой ответил на оскорбления Байдена, назвавшего Трампа щенком

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "щенком Путина". В беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент отметил, что такие унижения действующего американского лидера приподнимают позицию Москвы.

— Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи. В известной степени это, как у нас в народе говорят, льёт воду на нашу мельницу, — пояснил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент добавил, что подобные высказывания говорят об уровне политической культуры или отсутствии таковой.