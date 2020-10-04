В Белом доме заявили об обещании России не вмешиваться в американские выборы

Россия обязалась не вмешиваться в американские выборы. Такое заявление сделал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

— Россияне обязались не вмешиваться в наши выборы, — сказал он после встречи с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты "абсолютно не станут терпеть" вмешательство в выборы. Его спросили о том, могут ли Россия, КНР или какие-либо другие страны воспользоваться болезнью Трампа для какого-либо вмешательства. О'Брайен ответил, что "Правительство США стабильно".