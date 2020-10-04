В Белом доме заявили об обещании России не вмешиваться в американские выборы

Россия обязалась не вмешиваться в американские выборы. Такое заявление сделал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.
— Россияне обязались не вмешиваться в наши выборы, — сказал он после встречи с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.
"Будут требовать крови". Познер заявил о планах демократов США "наказать" РоссиюПо его словам, такие настроения среди них ходят после поражения на выборах 2016 года.
О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты "абсолютно не станут терпеть" вмешательство в выборы. Его спросили о том, могут ли Россия, КНР или какие-либо другие страны воспользоваться болезнью Трампа для какого-либо вмешательства. О'Брайен ответил, что "Правительство США стабильно".
Ранее кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах Россию ждут последствия за якобы имевшее место вмешательство в предвыборный процесс в Америке.
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