Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2020, 13:01

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В этом году торжественной церемонии вручения не будет.

Нобелевскими лауреатами по химии в 2020 году стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию им присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил официальный представитель Нобелевского комитета на церемонии, трансляцию которой проводят на ютуб-канале Нобелевского фонда.

В этом году церемонии вручения не будет: медали и дипломы лауреатам передадут или сотрудники посольств Швеции в разных государствах, или обладатели премий прошлых лет. Также лауреатам выплатят сумму в десять миллионов крон (около 87,7 миллиона рублей).

В 2019 году премии по химии удостоились британец Стэнли Уиттингем, американец Джон Гуденаф и японец Акира Ёсино "за разработку литийионных батарей".

Ранее Лайф сообщал, кому и за что были присуждены Нобелевские премии по физике и по медицине.

BannerImage

Фото © Pixabay

Аннa Харитонова
  • Новости
  • нобелевскиелауреаты
  • Нобелевская премия
  • химия
  • В мире
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar