Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В этом году торжественной церемонии вручения не будет.

Нобелевскими лауреатами по химии в 2020 году стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Премию им присудили за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9, сообщил официальный представитель Нобелевского комитета на церемонии, трансляцию которой проводят на ютуб-канале Нобелевского фонда.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

В этом году церемонии вручения не будет: медали и дипломы лауреатам передадут или сотрудники посольств Швеции в разных государствах, или обладатели премий прошлых лет. Также лауреатам выплатят сумму в десять миллионов крон (около 87,7 миллиона рублей).

В 2019 году премии по химии удостоились британец Стэнли Уиттингем, американец Джон Гуденаф и японец Акира Ёсино "за разработку литийионных батарей".