Самые богатые люди в мире стали рекордно богатыми в пандемию коронавируса

Совокупное состояние всех миллиардеров мира в 2020 году увеличилось на 27,5%, составив 10,2 триллиона долларов. Эта цифра стала рекордной в истории, следует из отчёта швейцарского банка UBS и международной консалтинговой компании PwC.

Предыдущий рекорд составлял 8,9 триллиона долларов. Это значение было зафиксировано в 2017 году. С тех пор цифра не увеличивалась и в апреле текущего года составила 8 триллионов долларов, после чего начался резкий рост.

Отмечается, что на сегодняшний день мир насчитывает 2189 миллиардеров, причём в 2017 году эта цифра была немногим меньше — 2158. С того момента к началу апреля текущего года их число снизилось на 100 человек, а затем снова начало расти.

— Сегодняшние миллиардеры живут в неспокойные времена, но это время инноваций. В то время как кризис CoViD-19 доминирует в 2020 году, потенциал для преобразующих инноваций как никогда велик, потому что поток новых технологий растёт с каждым днём, — приводит слова из отчёта РИА "Новости".

Что же касается богачей из России, то их совокупное состояние на начало апреля составляло 388,9 миллиарда долларов. До конца июля эта цифра выросла ещё на 20%. Причём с 2009 года общая сумма денег, принадлежащая российским миллиардерам, увеличилась на 80%.