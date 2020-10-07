Ивлеева показала смущённым фанатам редкий кадр, где из одежды на ней только крошечное бикини

29-летняя Настя Ивлеева отдыхает на Мальдивах вместе с мужем-рэпером Элджеем. Влюблённая пара наслаждается обществом друг друга, но ведущая "Орла и решки" не забывает и про подписчиков. Девушка поделилась в "Инстаграме" кадром, где позирует в бикини, изрядно удивив свою аудиторию.
На фото блондинка расположилась у стены, прислонившись рукой и отставив в сторону бёдра, которые стали казаться ещё пышнее. Нежный оттенок купальника подчёркивал загорелую кожу блогерши, а крой комплекта — её изящный бюст. Настя мило улыбалась на камеру, пожелав в подписи доброго утра своим фанатам.
Ранее ведущая заявляла, что она "человек скромный" и подобные фото для неё — это "18+". Поэтому реакция подписчиков на такой подарок была бурной. Часть пользователей без всяких условностей искренне восхитились эффектной фигурой девушки. Однако другим не слишком понравилась откровенность любимицы, о чём они тут же поспешили написать.
Какая нежная👍🏻 классное фото
Дайте мне такую же точёную фигуру😍😍😍
Говорила, что для тебя выкладывать фотку в нижнем белье — слишком, а сама выкладываешь )
как можно такое выложить 🤢
Недавно девушка сообщила фанатам радостную новость: она вернётся к работе ведущей шоу "Орёл и решка". А её соведущей выступит блогерша Юлия Коваль. "Скажу так, это одно из самых лучших событий в моей жизни! Один из самых душевных, увлекательных и невероятно смешных сезонов за мою работу в проекте! А @koval_now — мой самый лучший друг, и она прекрасная ведущая!" — отметила Ивлеева в одном из постов.
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