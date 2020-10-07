Ивлеева показала смущённым фанатам редкий кадр, где из одежды на ней только крошечное бикини

29-летняя Настя Ивлеева отдыхает на Мальдивах вместе с мужем-рэпером Элджеем. Влюблённая пара наслаждается обществом друг друга, но ведущая "Орла и решки" не забывает и про подписчиков. Девушка поделилась в "Инстаграме" кадром, где позирует в бикини, изрядно удивив свою аудиторию.

Фото © Instagram / _agentgirl_

На фото блондинка расположилась у стены, прислонившись рукой и отставив в сторону бёдра, которые стали казаться ещё пышнее. Нежный оттенок купальника подчёркивал загорелую кожу блогерши, а крой комплекта — её изящный бюст. Настя мило улыбалась на камеру, пожелав в подписи доброго утра своим фанатам.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Ранее ведущая заявляла, что она "человек скромный" и подобные фото для неё — это "18+". Поэтому реакция подписчиков на такой подарок была бурной. Часть пользователей без всяких условностей искренне восхитились эффектной фигурой девушки. Однако другим не слишком понравилась откровенность любимицы, о чём они тут же поспешили написать.

Какая нежная👍🏻 классное фото <br/>tatianakiseleva3399

Дайте мне такую же точёную фигуру😍😍😍 __karimem__

Фото © Instagram / _agentgirl_

Говорила, что для тебя выкладывать фотку в нижнем белье — слишком, а сама выкладываешь ) khamraevash_

как можно такое выложить 🤢 shar1povva._