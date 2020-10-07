Бывшая жена создателя "Ералаша" разделась на курорте, и эти кадры вскружат голову любому мужчине

34-летняя Анна Грачевская отправилась на отдых в Турцию вместе с восьмилетней дочкой и не удержалась от знойной фотосессии. Ведущая надела роковое бордовое бикини и приняла соблазнительные позы, сидя на забавном надувном фламинго.
Экс-возлюбленная Бориса Грачевского решила не утруждаться и выбрала в фотографы их совместную дочку. Малышка старалась как могла, а результатами её мама поделилась в своём инстаграме.
Фотограф — Василиса😅 "Я художник, я так вижу"🙈😂 Ну, ок🤷🏻♀️😬 🦩 и за эти кадры мерси!🤪
И даже если ракурсы были подобраны неидеально, пользователи всё равно отметили мастерство девочки и роскошные формы Анны. Подтянутая фигура и пышная грудь ведущей не остались без внимания. При этом Грачевская не скрывает, что неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Так, недавно девушка сообщила, что перенесла ринопластику: "Я очень давно собиралась сделать эту операцию, мне кажется, что, наверное, сколько я себя помню, я хотела делать ринопластику! Честно, очень боялась! 😬Да, да! Я, тот человек, который прошёл несколько пластических операций, боялась делать именно нос!"
Хороший фотограф 😁 модель ещё лучше 🤗
Отдых во благо 🌺вы идеальны
Кадры получились великолепные! ❤️ Красотка!
В девичестве уроженка Харькова Анна носила фамилию Панасенко. Девушка начала свой путь к известности с романа с основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским. В 2010 году пара сыграла свадьбу, вскоре на свет появилась дочка. Однако ребёнок не стал залогом счастливых отношений — супруги расстались с громким скандалом, и Грачевский потребовал, чтобы Анна вернула себе старую фамилию. В 2016 году девушка снова вышла замуж — за баскетболиста Артёма Кузякина.
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