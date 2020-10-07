Про коронавирус никто не слышал? Туристов в Сочи поразили гигантские очереди на подъёмники

Видео © Instagram / Krasnodar_kray

Длинные очереди из сотен человек, не имеющих при себе средств индивидуальной защиты. Именно так проходят дни на российском горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. В Сети появилось видео, на котором видно, что огромное количество туристов явно нарушают предписанные Роспотребнадзором санитарные требования.

Как сообщает инстаграм-аккаунт Krasnodar_kray, видео датируется вчерашним днём — 6 октября, что означает, что снято оно в самый разгар роста заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, присутствующие на кадрах путешественники игнорируют все возможные правила безопасности, находясь в очереди на подъёмник.

Пользователи соцсети преимущественно негативно отреагировали на происходящее в ролике, подчеркнув, что такими темпами рост числа новых случаев продолжит увеличиваться с каждым днём.