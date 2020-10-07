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Про коронавирус никто не слышал? Туристов в Сочи поразили гигантские очереди на подъёмники

Сотни людей растянулись в длинную колонну, игнорируя правила безопасности.

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Видео © Instagram / Krasnodar_kray

Длинные очереди из сотен человек, не имеющих при себе средств индивидуальной защиты. Именно так проходят дни на российском горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. В Сети появилось видео, на котором видно, что огромное количество туристов явно нарушают предписанные Роспотребнадзором санитарные требования.

Как сообщает инстаграм-аккаунт Krasnodar_kray, видео датируется вчерашним днём — 6 октября, что означает, что снято оно в самый разгар роста заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, присутствующие на кадрах путешественники игнорируют все возможные правила безопасности, находясь в очереди на подъёмник.

Врач заявил, что число заболевших коронавирусом в России на ближайшие недели может "застыть"

Он также сообщил, могут ли усилиться в стране ограничения в рамках борьбы с CoViD-19.

Пользователи соцсети преимущественно негативно отреагировали на происходящее в ролике, подчеркнув, что такими темпами рост числа новых случаев продолжит увеличиваться с каждым днём.

Напомним, в последние недели в России наблюдается серьёзный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выросло и число госпитализаций. Наихудшая ситуация — в Москве. Там ежедневный прирост заболевших пробил отметку в 4 тысячи человек. В связи с этим в город вернулась часть ограничений, а многие организации переводят своих сотрудников на удалёнку.

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