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Попова рассказала о случаях завоза CoViD-19 в Россию из-за границы

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня очень важно соблюдать меры, установленные из-за коронавируса.

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Фото © Pixabay

Сегодня в России есть случаи, когда коронавирус привозят в страну из-за рубежа, например с отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребёнок — и все едут с коронавирусом с отдыха, — сказала она.

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Как утверждается, полностью от занятости в офисах в будущем отказаться не удастся.

Попова также отметила, что сегодня очень важно соблюдать требования, установленные из-за CoViD-19, иначе придётся принимать "какие-то другие меры".

Ранее Лайф сообщал, что за прошедшие сутки в России выявили ещё 11 115 случаев коронавируса.

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