Попова рассказала о случаях завоза CoViD-19 в Россию из-за границы

Сегодня в России есть случаи, когда коронавирус привозят в страну из-за рубежа, например с отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

— К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребёнок — и все едут с коронавирусом с отдыха, — сказала она.

Попова также отметила, что сегодня очень важно соблюдать требования, установленные из-за CoViD-19, иначе придётся принимать "какие-то другие меры".