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В Ростове приютили бездомную кошку с коронавирусом. Теперь волонтёры ищут 120 тысяч, чтобы её вылечить

CoViD-19 мутировал, врачи поставили питомице смертельный диагноз.

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Фото © Instagram / sbor_fip

Больной кошке по кличке Багира из Ростова-на-Дону всем миром собирают деньги на лечение. Местные волонтёры даже завели отдельный аккаунт в "Инстаграме". Из необходимых 120 тысяч рублей удалось собрать почти половину суммы — 50 тысяч, пишет "Комсомольская правда".

Хвостатая попала в приют для безнадзорных животных случайно. Там же ей был поставлен смертельный диагноз — инфекционный перитонит. Багира болела коронавирусом, и он мутировал. Если не лечить кошку, она будет медленно и мучительно умирать.

Питомцы в опасности. Какие домашние животные болеют коронавирусом, и могут ли они заражать людей

Коронавирус — зоонозное заболевание. Широко известный факт. Однако о чём знают далеко не все, так это о том, что домашние животные тоже могут болеть CoViD-19. Рассказываем, какие питомцы заражаются коронавирусом, как они им болеют и передаётся ли зараза людям.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом среди котов был зарегистрирован в бельгийском Льеже.

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