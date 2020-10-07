В Ростове приютили бездомную кошку с коронавирусом. Теперь волонтёры ищут 120 тысяч, чтобы её вылечить

Питомцы в опасности. Какие домашние животные болеют коронавирусом, и могут ли они заражать людей Коронавирус — зоонозное заболевание. Широко известный факт. Однако о чём знают далеко не все, так это о том, что домашние животные тоже могут болеть CoViD-19. Рассказываем, какие питомцы заражаются коронавирусом, как они им болеют и передаётся ли зараза людям.