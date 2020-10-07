В Ростове приютили бездомную кошку с коронавирусом. Теперь волонтёры ищут 120 тысяч, чтобы её вылечить

Больной кошке по кличке Багира из Ростова-на-Дону всем миром собирают деньги на лечение. Местные волонтёры даже завели отдельный аккаунт в "Инстаграме". Из необходимых 120 тысяч рублей удалось собрать почти половину суммы — 50 тысяч, пишет "Комсомольская правда".
Хвостатая попала в приют для безнадзорных животных случайно. Там же ей был поставлен смертельный диагноз — инфекционный перитонит. Багира болела коронавирусом, и он мутировал. Если не лечить кошку, она будет медленно и мучительно умирать.
Питомцы в опасности. Какие домашние животные болеют коронавирусом, и могут ли они заражать людейКоронавирус — зоонозное заболевание. Широко известный факт. Однако о чём знают далеко не все, так это о том, что домашние животные тоже могут болеть CoViD-19. Рассказываем, какие питомцы заражаются коронавирусом, как они им болеют и передаётся ли зараза людям.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом среди котов был зарегистрирован в бельгийском Льеже.
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