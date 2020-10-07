У Трампа выявили антитела к CoViD-19

У президента США Дональда Трампа выявили антитела к коронавирусу, сообщил лечащий врач американского лидера Шон Конли.
— По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября, — говорится в распространённом Белым домом сообщении.
Отмечается, что у главы государства уже четыре дня нет температуры и более суток отсутствуют любые симптомы болезни. Кроме того, ему не требовался дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. Конли также подчеркнул, что в пробах, взятых накануне дня, когда Трамп объявил о болезни, уровень антител был нерегистрируемый.
Россиян могут начать лечить от коронавируса как Трампа — специальным "коктейлем"Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.
По словам врача, все жизненно важные показатели американского лидера, включая насыщенность крови кислородом и частоту дыхания, находятся в норме.
Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента.
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