У Трампа выявили антитела к CoViD-19

— По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября , — говорится в распространённом Белым домом сообщении.

Отмечается, что у главы государства уже четыре дня нет температуры и более суток отсутствуют любые симптомы болезни. Кроме того, ему не требовался дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. Конли также подчеркнул, что в пробах, взятых накануне дня, когда Трамп объявил о болезни, уровень антител был нерегистрируемый.