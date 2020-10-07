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Трамп вернулся к работе в Белом доме после лечения от CoViD-19

Представители главы государства подчеркнули, что могут обеспечить безопасность первого лица страны.

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Фото © ТАСС / AP

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция, вновь приступил к работе в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщил журналистам помощник пресс-секретаря администрации главы государства Брайан Моргенстерн, для американского лидера уже провели брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики.

Сам Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" также подтвердил информацию о том, что он вернулся к работе в Белом доме.

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Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.

Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом, — отметил он.

Кроме того, Брайану Моргенстерну журналисты задали вопрос, зачем президенту Штатов нужно было возвращаться в Овальный кабинет и не лучше ли ему было вместо этого самоизолироваться.

Мы можем сделать это (организовать работу в Овальном кабинете. — Прим. Лайфа) безопасно, мы можем регулярно проводить дезинфекцию. Абсолютно точно есть способы делать это, не ставя под угрозу чью-либо безопасность, — ответил помощник пресс-секретаря Белого дома.

"Мы знали, что он нокаутирует коронавирус". В США за 100 долларов продают монету "Трамп побеждает CoViD-19"

Часть выручки от продаж пойдёт на профилактику коронавируса и исследования рака.

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь. 5 октября после прохождения лечения американский лидер покинул медучреждение. Также стало известно, что у Трампа выявили антитела к CoViD-19.

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