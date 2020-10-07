Трамп вернулся к работе в Белом доме после лечения от CoViD-19

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция, вновь приступил к работе в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщил журналистам помощник пресс-секретаря администрации главы государства Брайан Моргенстерн, для американского лидера уже провели брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики.

Сам Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" также подтвердил информацию о том, что он вернулся к работе в Белом доме.

— Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом, — отметил он.

Кроме того, Брайану Моргенстерну журналисты задали вопрос, зачем президенту Штатов нужно было возвращаться в Овальный кабинет и не лучше ли ему было вместо этого самоизолироваться.

— Мы можем сделать это (организовать работу в Овальном кабинете. — Прим. Лайфа) безопасно, мы можем регулярно проводить дезинфекцию. Абсолютно точно есть способы делать это, не ставя под угрозу чью-либо безопасность, — ответил помощник пресс-секретаря Белого дома.