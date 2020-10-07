Трамп вернулся к работе в Белом доме после лечения от CoViD-19

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция, вновь приступил к работе в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщил журналистам помощник пресс-секретаря администрации главы государства Брайан Моргенстерн, для американского лидера уже провели брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики.
Сам Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" также подтвердил информацию о том, что он вернулся к работе в Белом доме.
Россиян могут начать лечить от коронавируса как Трампа — специальным "коктейлем"Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.
— Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом, — отметил он.
Кроме того, Брайану Моргенстерну журналисты задали вопрос, зачем президенту Штатов нужно было возвращаться в Овальный кабинет и не лучше ли ему было вместо этого самоизолироваться.
— Мы можем сделать это (организовать работу в Овальном кабинете. — Прим. Лайфа) безопасно, мы можем регулярно проводить дезинфекцию. Абсолютно точно есть способы делать это, не ставя под угрозу чью-либо безопасность, — ответил помощник пресс-секретаря Белого дома.
"Мы знали, что он нокаутирует коронавирус". В США за 100 долларов продают монету "Трамп побеждает CoViD-19"Часть выручки от продаж пойдёт на профилактику коронавируса и исследования рака.
Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь. 5 октября после прохождения лечения американский лидер покинул медучреждение. Также стало известно, что у Трампа выявили антитела к CoViD-19.
Комментариев: 0