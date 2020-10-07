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Глава МЧС Зиничев осмотрел пострадавшую после ЧП на полигоне под Рязанью территорию — видео

Всего было повреждено 17 строений, а к месту происшествия направились спасатели из трёх регионов.

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Видео © МЧС России

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых пострадали жилые дома и другие постройки в результате ЧП на полигоне в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что часть зданий ещё продолжает гореть. При этом пожарные буквально отбивают некоторые постройки, продолжая работать.

Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигоне

В связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.

Также Зиничев провёл совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. Отмечается, что в пунктах временного размещения находится 139 человек, в том числе 24 ребёнка. По предварительным данным, повреждено 17 строений.

Добавим, что к месту происшествия выдвигаются спасатели и техника МЧС РФ из трёх регионов РФ. По окончании всех работ будет проведена оценка нанесённого ущерба.

На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видео

Окрестность оглашает грохотом примерно каждые десять минут.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. По последним данным, пострадало семь человек, пять из которых госпитализированы. Отметим, что один из них находится в состоянии комы. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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