Глава МЧС Зиничев осмотрел пострадавшую после ЧП на полигоне под Рязанью территорию — видео

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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых пострадали жилые дома и другие постройки в результате ЧП на полигоне в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.
На опубликованных кадрах видно, что часть зданий ещё продолжает гореть. При этом пожарные буквально отбивают некоторые постройки, продолжая работать.
Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигонеВ связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.
Также Зиничев провёл совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. Отмечается, что в пунктах временного размещения находится 139 человек, в том числе 24 ребёнка. По предварительным данным, повреждено 17 строений.
Добавим, что к месту происшествия выдвигаются спасатели и техника МЧС РФ из трёх регионов РФ. По окончании всех работ будет проведена оценка нанесённого ущерба.
На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видеоОкрестность оглашает грохотом примерно каждые десять минут.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. По последним данным, пострадало семь человек, пять из которых госпитализированы. Отметим, что один из них находится в состоянии комы. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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