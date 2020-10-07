"Моя музыкальная слабость". Захарова презентовала песню "Лезгинка" на собственные стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова презентовала песню "Лезгинка", для которой дипломат написала стихи. Автором музыки и исполнителем композиции стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.

Отмечается, что Захарова, говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, подчеркнула, что не её слово было решающим, это был выбор профессиональной комиссии, но и она участвовала в обсуждении.

— Мне понравилась и мелодия, и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру, и при этом роль современной женщины, — пояснила дипломат.

Добавим, что в сентябре 2019 года официальный представитель МИД РФ объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на собственные стихи.

Кроме того, Мария Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", уточнив, что у неё с детства "особое отношение к лезгинке и оно до сих пор таким и осталось".

Дипломат также озвучила отрывок из текста композиции: Где лезгинка – Солнце, Там, где Солнце – горы, А где горы – небо, И под ним просторы. Помоги мне ветер, Подари свободу, Я танцую танец гордого народа, Мне не страшно, мама, Я за всё отвечу, Как орёл взлетаю я судьбе навстречу.