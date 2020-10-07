Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Моя музыкальная слабость". Захарова презентовала песню "Лезгинка" на собственные стихи

По словам дипломата, исполнительница композиции поразила её своей статью, красотой, грацией, колоритом.

333

Официальный представитель МИД России Мария Захарова презентовала песню "Лезгинка", для которой дипломат написала стихи. Автором музыки и исполнителем композиции стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.

Отмечается, что Захарова, говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, подчеркнула, что не её слово было решающим, это был выбор профессиональной комиссии, но и она участвовала в обсуждении.

Мне понравилась и мелодия, и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру, и при этом роль современной женщины, — пояснила дипломат.

Добавим, что в сентябре 2019 года официальный представитель МИД РФ объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на собственные стихи.

Кроме того, Мария Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", уточнив, что у неё с детства "особое отношение к лезгинке и оно до сих пор таким и осталось".

Мария Захарова поделилась кадрами из новой фотосессии, доказав, что русские женщины — самые красивые

В полку элегантных фотографий прибыло.

Дипломат также озвучила отрывок из текста композиции:

Где лезгинка – Солнце,

Там, где Солнце – горы,

А где горы – небо,

И под ним просторы.

Помоги мне ветер,

Подари свободу,

Я танцую танец гордого народа,

Мне не страшно, мама,

Я за всё отвечу,

Как орёл взлетаю я судьбе навстречу.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова стала автором слов к новой песне Любови Успенской "Я слишком тебя любила". Она и ранее выступала в качестве автора стихов для песен популярных российских исполнителей. Летом 2018 года увидела свет композиция Наргиз "Верните память", написанная совместно с дипломатом. А в начале текущего года была презентована песня &quot;До предела&quot; на стихи Захаровой, которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Кроме того, Захарова написала такие песни, как "За тебя, любимый", которую можно услышать в исполнении певицы Зары, и "Ищу тебя" для Александра Когана.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.