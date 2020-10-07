"Моя музыкальная слабость". Захарова презентовала песню "Лезгинка" на собственные стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова презентовала песню "Лезгинка", для которой дипломат написала стихи. Автором музыки и исполнителем композиции стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
Отмечается, что Захарова, говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, подчеркнула, что не её слово было решающим, это был выбор профессиональной комиссии, но и она участвовала в обсуждении.
— Мне понравилась и мелодия, и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру, и при этом роль современной женщины, — пояснила дипломат.
Добавим, что в сентябре 2019 года официальный представитель МИД РФ объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на собственные стихи.
Кроме того, Мария Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", уточнив, что у неё с детства "особое отношение к лезгинке и оно до сих пор таким и осталось".
Мария Захарова поделилась кадрами из новой фотосессии, доказав, что русские женщины — самые красивыеВ полку элегантных фотографий прибыло.
Дипломат также озвучила отрывок из текста композиции:
Где лезгинка – Солнце,
Там, где Солнце – горы,
А где горы – небо,
И под ним просторы.
Помоги мне ветер,
Подари свободу,
Я танцую танец гордого народа,
Мне не страшно, мама,
Я за всё отвечу,
Как орёл взлетаю я судьбе навстречу.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова стала автором слов к новой песне Любови Успенской "Я слишком тебя любила". Она и ранее выступала в качестве автора стихов для песен популярных российских исполнителей. Летом 2018 года увидела свет композиция Наргиз "Верните память", написанная совместно с дипломатом. А в начале текущего года была презентована песня "До предела" на стихи Захаровой, которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Кроме того, Захарова написала такие песни, как "За тебя, любимый", которую можно услышать в исполнении певицы Зары, и "Ищу тебя" для Александра Когана.
Комментариев: 0