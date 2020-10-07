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Полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда, выпустили из тюрьмы под залог

Ранее также были отпущены ещё три правоохранителя.

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Фото © Facebook / Darnella Frazier

Бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Стоит добавить, что протокол суда Миннесоты подтверждает, что 7 октября был внесён безналичный залог в размере миллиона долларов. Теперь Шовин должен предстать перед судом 8 марта 2021 года. Отмечается, что экс-полицейский находился за решёткой с 31 мая.

В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в Кеноше

По словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.

Ранее под залог были отпущены ещё трое бывших стражей порядка, которые проходят по делу об убийстве Флойда. В июле выпустили под залог в размере 750 тысяч долларов полицейского Ту Тао. А в июне освободили из-под ареста их коллег — Джей-Александера Кьюна и Томаса Лейна.

Дерека Шовина уволили из полиции и взяли под стражу после убийства Джорджа Флойда, которого он задушил при жестоком задержании. Экс-правоохранителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

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