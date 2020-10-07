Полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда, выпустили из тюрьмы под залог

Бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Стоит добавить, что протокол суда Миннесоты подтверждает, что 7 октября был внесён безналичный залог в размере миллиона долларов. Теперь Шовин должен предстать перед судом 8 марта 2021 года. Отмечается, что экс-полицейский находился за решёткой с 31 мая.

Ранее под залог были отпущены ещё трое бывших стражей порядка, которые проходят по делу об убийстве Флойда. В июле выпустили под залог в размере 750 тысяч долларов полицейского Ту Тао. А в июне освободили из-под ареста их коллег — Джей-Александера Кьюна и Томаса Лейна.

Дерека Шовина уволили из полиции и взяли под стражу после убийства Джорджа Флойда, которого он задушил при жестоком задержании. Экс-правоохранителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.