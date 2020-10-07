Число пострадавших при ЧП под Рязанью возросло до семи

Число пострадавших в результате пожаров и взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области возросло до семи человек.

В связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.

Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигоне В связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.

По информации Лайфа, увеличилось и количество госпитализированных — теперь оно составляет пять человек. Отметим, что одна из пострадавших находится в коме. У неё диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.