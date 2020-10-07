Число пострадавших при ЧП под Рязанью возросло до семи

Число пострадавших в результате пожаров и взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области возросло до семи человек.
Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигонеВ связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.
По информации Лайфа, увеличилось и количество госпитализированных — теперь оно составляет пять человек. Отметим, что одна из пострадавших находится в коме. У неё диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести в травматологическом отделении.
На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видеоОкрестность оглашает грохотом примерно каждые десять минут.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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