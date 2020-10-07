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Момент мощного взрыва на полигоне под Рязанью попал на видео

МЧС эвакуирует жителей близлежащих посёлков.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Мощный взрыв на полигоне под Рязанью попал на видео. По словам местных жителей, пожар бушует в селе Мало-Шелемишево. Село же с названием Шелемишево, о котором сообщалось ранее, находится в нескольких километрах от места происшествия.

Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады

Сёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.

Как ранее сообщал Лайф, причиной пожара стала загоревшаяся трава, пламя с которой перекинулось на территорию склада с боеприпасами. МЧС эвакуирует жителей ближайших населённых пунктов. Их планируется временно разместить в школе посёлка Вослебово, которая может принять около 300 человек. Также сообщалось, что огонь перекинулся на деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал кадры с квадрокоптера.

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